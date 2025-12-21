«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Άμεση ήταν η αντίδραση του αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνου Ανεστίδη στις «τυχαίες» διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 120.000 ευρώ και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του.

Όπως τονίζει, είναι αθώος και όλη αυτή η λάσπη δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς στόχος όλων όσοι την εκτόξευσαν είναι να σπάσουν το αγροτικό κίνημα. Κάτι που δεν θα γίνει, όπως σημειώνει.

Παράλληλα, ο Κώστας Ανεστίδης επισημαίνει: «Σήμερα, κατά τις 14:00, πληροφορήθηκα αυτό το δημοσίευμα. Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου. Μπήκα και έλεγξα. Πριν από 2-3 πήρα τις τελευταίες επιδοτήσεις. Τις οποίες δικαιούμαι».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής υπογραμμίζει ότι είναι αθώος και ότι θα συνεχίσει να φωνάζει – πλέον πιο δυνατά απ’ ό,τι πριν. «Είμαι αθώος είμαι καθαρός σαν αστραπή, και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό».

Ενημερώνει, δε, ότι θα καταθέσει μηνύσεις σε εκείνους που τον σπιλώνουν και ότι τα χρήματα που θα κερδίσει από αυτές θα τα δωρίσει στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα πρόβατά τους λόγω της ευλογιάς.

«Θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά. Θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω, που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πρόβατά τους. Προσπαθούν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο – με λάσπη στον ανεμιστήρα», λέει χαρακτηριστικά.

Αιχμηρό σχόλιο με «Φραπέ»

«Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής», λέει με νόημα, προφανώς «φωτογραφίζοντας» τον Γ. Ξυλούρη και ό,τι επικαλέστηκε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλα είναι δηλωμένα στην Εφορία, τέσσερα ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο, κανονικότατα όλα», τονίζει.

Η δήλωσή του:

Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας, επίσης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υφίσταται οποιοσδήποτε έλεγχος εις βάρος του πελάτη του.

«Εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε αρχή να δώσει κάποια εξήγηση», λέει χαρακτηριστικά.

«Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη, είναι όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης κι όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν», προσθέτει.