Νέες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο – Οι έρευνες για την παραγωγή σπάνιων φυτών

Έπειτα από τις δεκάδες συλλήψεις και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν διάφορες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, με νέες υποθέσεις «μαϊμού» επιδοτήσεων να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές.

Ειδικότερα, μετά την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε στην Κρήτη, όπου τα μέλη της καρπώνονταν παράνομα τα αγροτικά κοινοτικά κονδύλια με βοσκοτόπια «μαϊμού», το MEGA αποκάλυψε ότι οι Αρχές ερευνούν και άλλα κυκλώματα με παρόμοια χαρακτηριστικά σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οι έρευνες

«Είναι σε εξέλιξη έρευνα, πάλι στο Ηράκλειο Κρήτης, για επιδότηση που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για βοσκοτόπια που ανήκουν σε ιδιοκτήτη που έχει αποβιώσει», υπογράμμισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Στην Κοζάνη, μία 72χρονη έχει δηλώσει έσοδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 920.000€. Μαζί με 12 άλλους παραγωγούς είναι στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Μία άλλη περίπτωση στα Τρίκαλα όπου φαίνεται πάλι μία γυναίκα να έχει έσοδα 1,5 εκατ. ευρώ με μία οικογενειακή επιχείρηση, όπου το 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 600 ζώα που φαίνεται να έχει».

Τα… σπάνια φυτά

Ως την πιο σημαντική περίπτωση που εξετάζουν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι δύο υποθέσεις με καλλιέργειες σπάνιων φυτών.

«Έχουν εισπράξει τεράστια ποσά, ενώ εμπλέκονται 50 τουλάχιστον άτομα στην κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε ψευδή στοιχεία για την εισαγωγή των σπάνιων φυτών προκειμένου να καλλιεργηθούν, ψευδείς καλλιεργείς και ψευδείς πωλήσεις» υπογράμμισε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΤΟ ΒΗΜΑ».