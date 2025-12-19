Νέες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο – Οι έρευνες για την παραγωγή σπάνιων φυτών
Χωρίς τέλος φαίνεται πως είναι οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Έπειτα από τις δεκάδες συλλήψεις και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν διάφορες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, με νέες υποθέσεις «μαϊμού» επιδοτήσεων να εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές.
Ειδικότερα, μετά την αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε στην Κρήτη, όπου τα μέλη της καρπώνονταν παράνομα τα αγροτικά κοινοτικά κονδύλια με βοσκοτόπια «μαϊμού», το MEGA αποκάλυψε ότι οι Αρχές ερευνούν και άλλα κυκλώματα με παρόμοια χαρακτηριστικά σε διάφορα σημεία της χώρας.
Οι έρευνες
«Είναι σε εξέλιξη έρευνα, πάλι στο Ηράκλειο Κρήτης, για επιδότηση που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για βοσκοτόπια που ανήκουν σε ιδιοκτήτη που έχει αποβιώσει», υπογράμμισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.
«Στην Κοζάνη, μία 72χρονη έχει δηλώσει έσοδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 920.000€. Μαζί με 12 άλλους παραγωγούς είναι στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Μία άλλη περίπτωση στα Τρίκαλα όπου φαίνεται πάλι μία γυναίκα να έχει έσοδα 1,5 εκατ. ευρώ με μία οικογενειακή επιχείρηση, όπου το 1 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 600 ζώα που φαίνεται να έχει».
Τα… σπάνια φυτά
Ως την πιο σημαντική περίπτωση που εξετάζουν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι δύο υποθέσεις με καλλιέργειες σπάνιων φυτών.
«Έχουν εισπράξει τεράστια ποσά, ενώ εμπλέκονται 50 τουλάχιστον άτομα στην κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε ψευδή στοιχεία για την εισαγωγή των σπάνιων φυτών προκειμένου να καλλιεργηθούν, ψευδείς καλλιεργείς και ψευδείς πωλήσεις» υπογράμμισε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΤΟ ΒΗΜΑ».
- Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους
- Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
- Ζαλγκίρις – Παρτιζάν 109-68: Αστραψαν και βρόντηξαν οι Λιθουανοί
- Μονακό – Μπάγερν 103-77: «Πάρτι» για την ομάδα του Σπανούλη
- Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
- Αναντολού Εφές – Dubai B.C. 76-80: Επιστροφή στις νίκες με σούπερ Μακίνλεϊ Ράιτ
- ΣΥΡΙΖΑ για τιμολόγια νερού: Αντικοινωνική οποιαδήποτε αύξηση – Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις
- Ουκρανία: Πώς θα επιχειρήσει να «νομιμοποιήσει» την επίθεση στο ρωσικό τάνκερ μέσω… Βενεζουέλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις