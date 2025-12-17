Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Μαραθώνιες οι διαδικασίες των απολογιών για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις από τους επτά κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.
Την ίδια αντιμετώπιση είχαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.
Αύριο ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής
Μετά το τέλος και της δεύτερης μέρας των απολογιών όλοι όσοι έχουν απολογηθεί είναι ελεύθεροι και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης .
Έτσι, ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.
- Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
- Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
- Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
- Η «εμφάνιση» – έκπληξη του «Φραπέ» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
- Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
- Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις