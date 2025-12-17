Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις από τους επτά κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Την ίδια αντιμετώπιση είχαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Αύριο ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής

Μετά το τέλος και της δεύτερης μέρας των απολογιών όλοι όσοι έχουν απολογηθεί είναι ελεύθεροι και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι δύο φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης .

Έτσι, ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.