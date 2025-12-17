Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εγγυοδοσία 200.000 η σύζυγος και 100.000 ευρώ η αδερφή αντίστοιχα του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φαίνεται να έχουν πιο αποδυναμωμένο ρόλο.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Οι απολογίες συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη.