Ελεύθεροι και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης.
- Tι έδειξε η νεκροψία του 44χρονου μποξέρ στο Αίγιο
- Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων βρέθηκαν σε έναν κάθετο βράχο στις Άλπεις
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν και οι τελευταίοι δύο από τους συνολικά επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Πρόκειται για έναν 46χρονο και για έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε εγγυοδοσία 15.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού (pic)
- Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο – Το είδαν τα παιδάκια
- Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ»
- Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη
- Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
- Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ ιδρύουν ποδοσφαιρική ομάδα!
- Χριστούγεννα: Πότε θα καταβληθεί το δωρόσημο των οικοδόμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις