Ελεύθεροι και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν και οι τελευταίοι δύο από τους συνολικά επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για έναν 46χρονο και για έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε εγγυοδοσία 15.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης.