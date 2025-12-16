ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ.
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Χαλάνδρι: Συνελήφθη μετά από καταδίωξη o 16χρονος γιος του Κατρίνη που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Η ανάρτηση του βουλευτή
- Επιστολή των «τεσσάρων» – Καμία απόφαση για Γάζα, υπερδραστήριοι για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι
- Σοκ στη Ρωσία: Νεκρός 10χρονος από επίθεση 15χρονου με μαχαίρι σε σχολείο
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να είπαν πως δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως οι επιδοτήσεις.
Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται και ο κύκλος αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τις απολογίες των δεδομένων ως διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης .
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαίου ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 60.000 ευρώ. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη που απολογήθηκε, ενώ για σήμερα εκκρεμούν άλλοι 4 κατηγορούμενοι.
- Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
- Κυψέλη: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
- Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
- Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
- Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
- Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
- Η γη της ελιάς: Μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις
- Κυψέλη: Προκαταρκτική εξέταση για τον τραυματισμό μαθήτριας σε σχολείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις