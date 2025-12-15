newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15 Δεκεμβρίου 2025 | 14:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ κρατούνται από την Κυριακή το πρωί οι άνδρες συλληφθέντες που βρίσκονταν μεταξύ των 16 που έφτασαν από το Ηράκλειο της Κρήτης και οι οποίοι κατηγορούνται  ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα για να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γυναίκες που βρίσκονταν μεταξύ των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μεταφερθεί σε Αστυνομικά Τμήματα της Αθήνας με διαθέσιμα γυναικεία κρατητήρια.

Όλοι τους αναμένεται να απολογηθούν αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Παράλληλα στην δικογραφία εμπλέκονται 26 ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φαίνεται να έχουν πιο αποδυναμωμένο ρόλο.

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 42 άτομα, τα οποία έχουν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2025.

«Αρχηγός» ο 47χρονος γνωστός συνδικαλιστής

Αρκετές σελίδες έχουν αφιερωθεί στην δικογραφία για τον ρόλο και την δράση του 47χρονου γνωστού συνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος φέρεται να είναι και ο «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του, ενώ σε φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του Διαδικτύου φαίνεται να συνδιαλέγεται με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Στο ίδιο τραπέζι οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Λευτέρης Αυγενάκης, με τον Μύρωνα Χιλετζάκη αριστερά και τον Γιώργος Ξυλούρη

Σύμφωνα με την δικογραφία, όπως αναφέρει το patris.gr, ο 47χρονος εκμεταλλευόμενος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις γνώσεις του αλλά και την συμμετοχή του σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «συνέστησε την εγκληματική ομάδα, επέλεξε τα προς ένταξη κεντρικά και περιφερειακά μέλη και κατηύθυνε το εύρος της δράσης της ομάδος.

Το σύνολο των μελών της ομάδας, καθοδηγούμενα από τον 47χρονο, προέβαινε στην υποβολή ψευδών αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες αγροτεμάχια.

Μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ανά έτος, μέσω την Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, στων οποίων την διαχείριση συμμετείχε ο 47χρονος προκειμένου να διευθύνει και να εποπτεύει την υλοποίηση και την καταχώηση των σχετικών αιτήσεων».

Τα βασικά μέλη

Ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται οκτώ άτομα μεταξύ των οποίων ο 47χρονος «αρχηγός», ο λογιστής, η σύζυγός του καθώς και συγγενείς του γνωστού συνδικαλιστή.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, τα 8 βασικά μέλη «είτε εκχώρησαν στην εγκληματική ομάδα απευθείας πρόσβαση και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών που υφίσταντο δικαιούχοι, προκειμένου να καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο, είτε έλαβαν εν γνώσει τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς παράνομες επιδοτήσεις ετέρων δικαιούχων και εν συνεχεία τις παρέδωσαν με καταβολή μετρητών σε έτερα μέλη της ομάδας, ως παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δράση της εν λόγω ομάδας, παρακρατώντας ενδεχομένως μέρος του χρηματικού ποσού ως αμοιβή τους.

Επιπλέον υπέβαλαν ατομικά Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2025 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία και κατέστησαν δικαιούχοι παράνομης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού της εγκληματικής ομάδας έχοντας ενεργό συμμετοχή σε αυτή».

Παράλληλα, τα 8 βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «στρατολόγησαν 33 ακόμα πρόσωπα ως εκτελεστικά – περιφερειακά μέλη, τα οποία υπέβαλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα 2019-2024 στις οποίες παρέστησαν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι και να τους καταβληθούν οικονομικές ενισχύσεις».

Αγροτεμάχια εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ως δια… μαγείας στα Ε9

«Χρυσές» δουλειές φαίνεται πως έκαναν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας με αγροτεμάχια τα οποία ξαφνικά εμφάνιζαν στα Ε9 τους προκειμένου να λάβουν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την δικογραφία: «Η εγκληματική ομάδα, εκμεταλλευόμενη την εξειδίκευση και τις ειδικές γνώσεις των μελών της, καθώς και τα κενά που υπήρχαν στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, εντόπιζε επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνταν προσχηματικά στο Ε9 φυσικών προσώπων, που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης (δηλώνοντας ως ιδιόκτητα), είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα – βιτρίνα (δηλώνονταν ως μισθωμένα), χωρίς να έχει διαπιστωθεί κατά την έρευνα ο βαθμός της εμπλοκής τους. Ορισμένοι εκ των ανωτέρων δηλωθέντων εκτάσεων, βρίσκονται μακριά από την κατοικία των φερόμενων ως ιδιοκτητών, ενώ διαγράφονταν σε σύντομο χρόνο μετά την καταχώρησή τους στην αντίστοιχη δήλωση Ε9. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν γινόταν καμία καταχώρηση στο Ε9 αλλά τα αγροτεμάχια είτε εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς κανένα ακίνητο στην κατοχή του, είτε ως κληρονομιά από θανόντα, ο οποίος δεν είχε προβεί σε δήλωση τους στο Ε9 του, όσο βρισκόταν εν ζωή».

Eπιδοτήσεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ

Ένα δίκτυο τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων φαίνεται πως είχε συσταθεί από την εγκληματική ομάδα προκειμένου να καταθέτουν αιτήσεις και να λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία: «από την συνδυαστική έρευνα αναδεικνύονται ως βασικά εμπλεκόμενα 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ένα ΚΥΔ για κάθε έτος από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, δυσχεραίνοντας έτσι το συσχετισμό και το ελεγκτικό έργο των κατά περίπτωση αρμόδιων Αρχών».

Οι ψευδείς δηλώσεις και οι επιδοτήσεις:

  • 1ο ΚΥΔ: Για το χρονικό διάστημα 2019-2021 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 57 (από 22 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 613.643,97 ευρώ.
  • 2ο ΚΥΔ: Για το χρονικό διάστημα 2022-2023 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 22 (από 16 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 406.668,97 ευρώ.
  • 3ο ΚΥΔ: Για το 2023 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 27 (από 22 φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 207.687,41 ευρώ.
  • 4ο ΚΥΔ: Για το 2024 οι ψευδείς δηλώσεις ανέρχονται σε 37 (από 34 φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα). Το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν 342.709,61 ευρώ.

Eνστάσεις από τους δικηγόρους των ηγετικών μελών της οργάνωσης

Σοβαρές ενστάσεις για την υπόθεση εκφράζουν οι συνήγοροι των ηγετικών μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η δικηγόρος του 47χρονου γνωστού συνδικαλιστή, Αλεξάνδρα Σπανάκη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική τη στοιχειοθέτηση εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση και υποδομή, δηλώνοντας ότι: «Εκφεύγει πάρα πολύ από όσα ο νόμος απαιτεί για να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες».

Ερωτηθείσα για τον φερόμενο ηγετικό ρόλο του εντολέα της, η κ. Σπανάκη, υπογράμμισε: «Η διόγκωση του αξιοποίνου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί – και μάλιστα εντυπωσιακά».

Από την πλευρά του ο συνήγορος του λογιστή και της δικηγόρου, Φραγκίσκος Λαμπρινός δήλωσε ότι δεν προκύπτει από κάπου, με βάση τα όσα έχουν δει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

«Η μοναδική εμπλοκή των κατηγορουμένων φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός», τόνισε ο κ. Λαμπρινός ενώ για την δικηγόρο υπογράμμισε πως είναι «εξαιρετικά σκληρό και άδικο μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρο να συλλαμβάνεται κατά αυτό τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».

Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Macro
Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

Πληθωρισμός: Γιατί εκτοξεύτηκε τον Νοέμβριο – Τι δείχνει η ΤτΕ

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι
Αυστραλία 15.12.25

«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

