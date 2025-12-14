Στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται αυτή την ώρα οι 16 συλληφθέντες για την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Νωρίτερα, μετά τη μεταγωγή τους στον Πειραιά, πέρασαν το κατώφλι της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα.

Τα μέλη της κυκλώματος φέρεται να καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις από το 2019 έως το 2025

Οι εις βάρος τους κατηγορίες αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα, μπορούν να ζητήσουν προθεσμία τον Ευρωπαίο ανακριτή για να ενημερωθούν από τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Μέσα στην εβδομάδα θα απολογηθούν και, για τον καθένα ξεχωριστά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση αποφασίζοντας αν, πόσοι και ποιοι από τους κατηγορουμένους θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τη ΔΑΟΕ δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Μύρωνας Χιλετζάκης, αρχηγός του κυκλώματος

Τα χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει οι συλληφθέντες, αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ. Συνολικά στη δικογραφία εμπεριέχονται 42 ονόματα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αγροτοσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος απάτης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής, με βάση τα ευρήματα του ελληνικού FBI, φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του. Ο ίδιος εμφανίζεται σε βίντεο όπου αναφέρεται στο «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα» για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει με τη φράση: «Έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε».

Ο Χιλετζάκης έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επίσης είναι γνωστό πρόσωπο στα ΜΜΕ. Είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του.

Στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ανέφερε ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του είχαν πιστωθεί 201.000.000 ευρώ, ενώ εκείνος περίμενε μια πληρωμή άμεσων ενισχύσεων ύψους 180 ευρώ. «Δεν μπορούμε μέσα στην κρίση να διαχειριστούμε τέτοια ποσά και να τα κατανέμουμε σωστά και να υπάρχουν τόσο μεγάλα λάθη;» είχε υποστηρίξει ο Μύρωνας Χιλετζάκης, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν είχε πιστέψει ότι αυτά τα χρήματα του ανήκαν και ενημέρωσε τον Οργανισμό για το λάθος που είχε γίνει.