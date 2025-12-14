newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ελλάδα 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Deepfake γιατροί στα social media: Κρίση παραπληροφόρησης στην υγεία

Spotlight

Στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται αυτή την ώρα οι 16 συλληφθέντες για την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Νωρίτερα, μετά τη μεταγωγή τους στον Πειραιά, πέρασαν το κατώφλι της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέα.

Τα μέλη της κυκλώματος φέρεται να καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις από το 2019 έως το 2025

Οι εις βάρος τους κατηγορίες αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα, μπορούν να ζητήσουν προθεσμία τον Ευρωπαίο ανακριτή για να ενημερωθούν από τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Μέσα στην εβδομάδα θα απολογηθούν και, για τον καθένα ξεχωριστά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση αποφασίζοντας αν, πόσοι και ποιοι από τους κατηγορουμένους θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τη ΔΑΟΕ δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Μύρωνας Χιλετζάκης, αρχηγός του κυκλώματος

Τα χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει οι συλληφθέντες, αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ. Συνολικά στη δικογραφία εμπεριέχονται 42 ονόματα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο  αγροτοσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος απάτης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής, με βάση τα ευρήματα του ελληνικού FBI, φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του. Ο ίδιος εμφανίζεται σε βίντεο όπου αναφέρεται στο «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα» για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει με τη φράση: «Έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε».

Ο Χιλετζάκης έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επίσης είναι γνωστό πρόσωπο στα ΜΜΕ. Είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του.

Στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία ανέφερε ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του είχαν πιστωθεί 201.000.000 ευρώ, ενώ εκείνος περίμενε μια πληρωμή άμεσων ενισχύσεων ύψους 180 ευρώ. «Δεν μπορούμε μέσα στην κρίση να διαχειριστούμε τέτοια ποσά και να τα κατανέμουμε σωστά και να υπάρχουν τόσο μεγάλα λάθη;» είχε υποστηρίξει ο Μύρωνας Χιλετζάκης, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν είχε πιστέψει ότι αυτά τα χρήματα του ανήκαν και ενημέρωσε τον Οργανισμό για το λάθος που είχε γίνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούςστην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιασμοί μετά το όχι των αγροτών – Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα
Κυριακάτικη ανάρτηση 14.12.25

Εκβιασμοί Μητσοτάκη μετά το όχι των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, τα μπλόκα υπονομεύουν τα αιτήματα

Ο κ. Μητσοτάκης, «σερβίρει» ξανά στους αγρότες «διάλογο» με τους δικούς του όμως όρους, εκβιάζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση - Ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι η όποια λύση θα είναι «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες»

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο