ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;), με το αζημίωτο φυσικά, φέρνει στο φως διάλογος που έχει καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη.

Σε κομματική εκδήλωση της Ν.Δ., παρουσία υπουργών της κυβέρνησης, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε». Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο αγροτσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβάνεται στα 16 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον διάλογο του Γιώργου Ξυλούρη (ή «Φραπέ») με τον Εμμανουήλ Χαιρέτη, γίνεται αναφορά στον «Μύρο» και τη δράση του.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Γιώργος Ξυλούρης: Θα πα να πουλήσει τα δενδρύλλια.

Εμμανουήλ Χαιρέτης: (ακούγονται γέλια)

Ξυλούρης: Τέτοιο καιρό πάει αυτός κάθε χρόνο.

Χαιρέτης: Τον κερατά.

Ξυλούρης: Επιβιώνει αυτός και λέει (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Χαιρέτης: Επιβιώνει; Έχει κάμει επενδύσεις.

Ξυλούρης: Ο Μύρος με τον Γιαννακάκη έχουνε κάμει, με τον Γιαννακάκη έχουνε κάμει την ιστορία με τον Πρέσβη. Ο Μύρος πρέπει να πάρει τώρα πεντακοσάρι στην πάρτη του.

Χαιρέτης: Ποιον Πρέσβη;

Ξυλούρης: Απ’ τα ονόματα που δίνει το Αλλοδαπών. Αυτοί φέρνουν αλλοδαπούς, ρε, με την ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών).

Χαιρέτης: Μμ.

Ξυλούρης: Γι’ αυτό μπήκε και ‘χαμε. Κατάλαβαβες; Είχανε κάμει και….

Ποιος είναι ο Χιλετζάκης

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος απάτης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Από την έρευνα του ελληνικού FBI, φέρεται ότι εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επίσης είναι γνωστό πρόσωπο στα ΜΜΕ. Είχε έντονη παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του.

Έξι χρόνια σπέρναμε, τώρα θερίζουμε

Ακολουθεί το βίντεο, στο οποίο ο Μύρωνας Χιλετζάκης, όπου αναφέρεται στο «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα» για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες. Επίσης, κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση: «Έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε».

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης, σε φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται να συνδιαλέγεται με ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής, με βάση τα ευρήματα του ελληνικού FBI, φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται ο ρόλος μελών του στενού περιβάλλοντός του.

Οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών ξεκινούν από το 2019 έως σήμερα, ενώ τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ.