Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Κόντρα για την κομματική ιδιότητα του Μύρωνα Χιλετζάκη, φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η Χαριλάου Τρικούπη με ανακοίνωσή της έθεσε σειρά ερωτημάτων για τη σχέση του κ. Χιλετζάκη με το κυβερνών κόμμα, όπως και αν ανήκει στη ΝΔ.

Απαντώντας η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισήμανε πως «ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος».

Παράλληλα, επιτέθηκε σφοδρά στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ».

Όσα ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου:

«Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.

Αντί όμως να κατανοήσουν σε τι ολισθηρό δρόμο έχουν μπει και να σιωπήσουν, επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ.

Όπως ξεκαθάρισα και σήμερα στον κ. Τσουκαλά στο OPEN, η προσπάθεια λάσπης και συμψηφισμού πέφτει στο κενό. Ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος.

Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση.

Έστω και τώρα ας αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, ας σταματήσουν τη μικροπολιτική και ας συνδράμουν επιτέλους ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια».

ΠΑΣΟΚ: Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για «αδρανές» μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου

Απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ παρέθεσε βίντεο όπου ο κ. Χιλετζάκης διακρίνεται να αναφέρεται στο «ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα».

Ακόμη, επισήμανε πως «πολύ … ενεργός εμφανίζεται για ‘αδρανές’ μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Ο κ. Χιλετζάκης -φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη- τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική.

Ακούγεται στο βίντεο να εξάρει ‘το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα’ για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση ‘έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε’.

Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για ‘αδρανές’ μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου.

Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη;

Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τελικά τι ‘θέρισε’ ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;

Μια κυβέρνηση που τάχα υπερασπίζεται την κάθαρση, γιατί δεν τολμά να διαγράψει τα εμπλεκόμενα μέλη της;

Συμμερίζεται ο πρωθυπουργός την άποψη της εκπροσώπου του ότι ‘δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία’;».

Δείτε το βίντεο: