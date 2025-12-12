ΠΑΣΟΚ: Κανείς ποτέ δεν επικαλέστηκε κουμπαριά με τον N. Ανδρουλάκη για να αποφύγει ελέγχους ή να παρακαμφθούν οι νόμοι

Προσπάθεια απόκρυψης ότι ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη είναι σημαίνον στέλεχος της ΝΔ, βλέπουν από το ΠΑΣΟΚ στη σπουδή της τελευταίας να προβάλλει ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας κουμπάρος του Ν. Ανδρουλάκη.

«Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη («Φραπές») που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζουν πηγές από το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην ΝΔ που έσπευσε να προβάλλει ότι μεταξύ των 15 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα στην Κρήτη είναι άτομο που είναι κουμπάρος του Ν. Ανδρουλάκη.

«Προσπάθεια αποπροσανατολισμού»

Με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος στην Κρήτη να είναι σημαίνων στέλεχος της ΝΔ, που εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» αλλά και με στενή σχέση με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη μιλάνε για προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την πλευρά της ΝΔ.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρειες ως ‘τρόπαιο’ τι;» σημειώνουν χαρακτηριστικά από το ΠΑΣΟΚ.

Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι κανείς δεν επικαλέστηκε τη σχέση του με τον Ν. Ανδρουλάκη για να μην γίνονται έλεγχοι από τις αρχές ή για να παρακαμφθούν οι αρμόδιες αρχές και οι νόμοι, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στους διαλόγους από τις νόμιμες επισυνδέσεις, ο κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη «Φραπές» επικαλείται τον Μητσοτάκη αρκετές φορές: από τη συνάντηση που είχε με τον Πιτσιλή έως τους διαλόγους για τον «Μάκη» και τον «Γρηγόρη».

«Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο» καταλήγουν.

H βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, νωρίτερα στη Βουλή, είχε καταγγείλει ότι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, Μύρων Χιλετζάκης, είναι στέλεχος της ΝΔ. Κυκλοφορούν μάλιστα και φωτογραφίες με κοινωνικές συναναστροφές του κ. Χιλετζάκη με τον πρωθυπουργό και στελέχη της ΝΔ.

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛΛ.

«24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.

Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην «κάψει» τη γούνα τους. Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική; Ο Πρωθυπουργός παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές.

