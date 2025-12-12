O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών

Είχαν προηγηθεί συλλήψεις στο Ηράκλειο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαπιστώθηκαν πως είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.

«Τρέχουν» οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Το όνομα του Γιώργου Λαμπράκη, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, φέρεται να είναι στους εμπλεκόμενους.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ισχυρίζεται ότι ο Γ. Λαμπράκης «ήταν ανάμεσα στους 130 ‘νέους επιστήμονες’ που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή (κουμπαριά)».

«Η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό»

Ο Λαμπράκης, που συνελήφθη όπως και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ το 2021, επί ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη.

«24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό», σχολίαζε λίγο νωρίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόσθετε πως «η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο».