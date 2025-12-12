Εξεταστική: Κόντρες για τις συλλήψεις στη Κρήτη και τα απειλητικά email στους βουλευτές της ΝΔ

Με νεύρα και αψιμαχίες ξεκίνησε η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, τα πνεύματα ήταν οξυμένα με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη να καταγγέλλει πως οι βουλευτές της πλειοψηφίας έλαβαν απειλητικά email, καταγγέλλοντας πως δέχθηκαν και επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης «Φραπέ».

«Όλα όσα έχω να πω αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω να επαναλάβω την αήθη και σεξιστική επίθεση στην κ. Συρεγγέλα, λέγοντας της: “Σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν”», είπε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ προσθέτοντας: “ αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η Ζ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον κ. Φόρτωμα για τη δήθεν κακή συμπεριφορά του. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ήταν πίσω μου η ίδια με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία που κάνει το ρεπό της, λέγοντας με γυμνοσάλιαγκα και βρομιάρη».

Τα πνεύματα οξύνθηκαν περαιτέρω όταν το λόγο πήρε ο κ. Φόρτωμας ο οποίος έκανε λόγο για “κόκκινο φασισμό”, φράση που ενόχλησε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Το βασικό θέμα χτες ήταν ότι ο Ξυλούρης απείλησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι θα τη σκοτώσει. Κι ενώ υπήρξε τέτοια απειλή δεν είχε την ευαισθησία η ΝΔ να λάβει οποιοδήποτε μέτρο», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας και συνέχισε: “πόσο πιο ακραία μπορεί να είναι η μεροληψία. Υποστηρίζετε μάρτυρα που απειλεί να σκοτώσει βουλευτή, αυτή είναι η δικαιοσύνη του προεδρείου».

Ένταση για τις συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Παράλληλα η συζήτηση στράφηκε και γύρω από τις συλλήψεις που έγιναν στη Κρήτη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έναντι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων. Το θέμα ανέφερε αρχικά η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως στους συλληφθέντες ήταν το στέλεχος της ΝΔ, κ. Χιλεντζάκης.

Σηκώνοντας το γάντι, ο Μακάριος Λαζαρίδης αντίτεινε πως στους συλληφθέντες είναι και ο κ. Λαμπράκης που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κ. Αποστολάκη πάντως διεμήνυσε πως αν υπάρξει η παραμικρή υπόνοια για στέλεχος του κόμματός της θα διαγραφεί σε ελάχιστα λεπτά.