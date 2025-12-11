Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Να αποστείλει το φάκελο με την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη του επονομαζόμενου και ως «Φραπέ», στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτή να αποφανθεί για τη διερεύνηση του οποιαδήποτε ποινικού αδικήματος από τη πλευρά του μάρτυρα, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Και αυτό παρά την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησε να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία για όσα κατέθεσε ο κ. Ξυλούρης αλλά και για το γεγονός ότι επικαλέστηκε δικαίωμα στη σιωπή παρ’ ότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος ή ύποπτος από τη δικαιοσύνη.

«Αναρμόδια η επιτροπή» τόνισε η ΝΔ

Την τελική απόφαση την έλαβε η ΝΔ με τη πλειοψηφία που διαθέτει στην εξεταστική, κρίνοντας λίγο πολύ πως δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει τη σύλληψη.

Μάλιστα δια του εισηγητή της, Μακάριου Λαζαρίδη, ισχυρίστηκε πως ο μάρτυρας εκ της δικογραφίας καθίσταται ύποπτος, καλύπτοντας προσχηματικά την φυγή του «Φραπέ» χωρίς περαιτέρω κυρώσεις για τη συμπεριφορά του και την απαξίωση που έδειξε στην όλη διαδικασία.

«Σχέδιο Μαξίμου για την προστασία του μάρτυρα»

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να σταλεί η κατάθεση, συνοδεία του μάρτυρα, στην εισαγγελία προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει επί τόπου για την κράτησή του ή μη.

«Ο μάρτυρας δεν δικαιούται να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή, οι αποφάσεις είναι ειλημμένες. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας λειτουργεί ως εντολοδόχος όπως οι συνάδελφοί του στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σχέδιο του Μαξίμου με στόχο την προστασία του μάρτυρα. Ο κ. Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου και δεν δικαιούται να επικαλείται δικαίωμα στη σιωπή», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Β. Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα με τη διαδικασία του αυτοφώρου και επεσήμανε: «Σήμερα είχαμε μια αντιφατική αιτιολογία και επιχειρηματολογία. Αφενός προσπάθησαν να προσδώσουν την έννοια του υπόπτου, ενώ την ιδιότητα τη δίνουν οι δικαστικές αρχές. Και αφετέρου επέτρεψαν τη κατάθεση Ξυλούρη ως μάρτυρα. Για να θεωρήσουμε ότι έχει δικαίωμα σιωπής, θα έπρεπε να μας προσκομίσει κλήση από εισαγγελική αρχή. Ψευδεπίγραφα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής συνεπικουρούμενος από την πλειοψηφία» σημείωσε.

«Παιχνίδι εντυπώσεων»

«Γίνεται παιχνίδι εντυπώσεων. Συμπαιγνία και εκφυλισμός μεταξύ της πλειοψηφίας και του μάρτυρα. Και τη προηγούμενη φορά στείλαμε υπόμνημα τότε είχαμε πει βίαιη προσαγωγή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, βιάστηκε να εκδώσει διαταγή για τη ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων αλλά δεν έκανε τίποτα για τους μάρτυρες και τον σημερινό και άλλους», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ με τον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς να προσθέτει: «Αυτά που έχουμε ζήσει σήμερα δεν έχουν προηγούμενο. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει απλά τα πρακτικά να πάνε στον εισαγγελέα, πρέπει να υπάρξει διαδικασία αυτοφώρου».

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έθεσε το ζήτημα του αυτοφώρου για τον μάρτυρα (του είχε δοθεί η άδεια να φύγει και επέστρεψε στην αίθουσα μετά από παρέμβασή της), ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα για αυτόφωρα αδικήματα όπως αυτό της υπόθαλψης εγκληματία μεταξύ των οποίων του ίδιου του πρωθυπουργού. «Να αρθεί το απόρρητο να δούμε με ποιους συνομιλούσε και πήγε στη τουαλέτα ακόμα και σήμερα να τηλεφωνεί», είπε.