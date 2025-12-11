Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής
- Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- Φρίκη: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Παρά τις πρόσφατες τυμπανοκρουσίες περί αποκαλύψεων από τον «Φραπέ» στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά ο Γιώργος Ξυλούρης, κουμπάρος εξ΄ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, πήγε σήμερα στην εξεταστική και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής με αποτέλεσμα να δεχθεί ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση.
Ο κ. Ξυλούρης από την αρχή της διαδικασίας στην εξεταστική επαναλάμβανε μονότονα μετά τις ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής…» και γνωστοποίησε ότι κατάθεσε σχετικό υπόμνημα.
Ο «Φραπές» ευτέλισε με τη στάση του την Εξεταστική καθώς αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις.
Δείτε ολόκληρο το υπόμνημα
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
- Μοτοσικλετιστής παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό προσπαθώντας να διαφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις