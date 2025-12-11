Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Παρά τις πρόσφατες τυμπανοκρουσίες περί αποκαλύψεων από τον «Φραπέ» στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά ο Γιώργος Ξυλούρης, κουμπάρος εξ΄ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, πήγε σήμερα στην εξεταστική και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής με αποτέλεσμα να δεχθεί ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση.

Ο κ. Ξυλούρης από την αρχή της διαδικασίας στην εξεταστική επαναλάμβανε μονότονα μετά τις ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής…» και γνωστοποίησε ότι κατάθεσε σχετικό υπόμνημα.

Ο «Φραπές» ευτέλισε με τη στάση του την Εξεταστική καθώς αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις.

