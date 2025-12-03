Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»
Τα όσα είπαν, ή μάλλον… δεν είπαν η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστή ως «αγρότισσα με την Ferrari» και ο «Χασάπης» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
Μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην… τύχη που είχαν οι οικογένειες και των δυο, αφού όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν κέρδισαν πολλές φορές χρήματα σε τυχερά παιχνίδια.
«Μάθαμε ότι στις υποκλοπές τους είχαν όλους αυτούς τους μάρτυρες. Τους είχαν εκπαιδεύσει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις. Είναι όλες οι απαντήσεις μελετημένες» είπε χαρακτηριστικά ο οικοδεσπότης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».
«Ξεκίνησαν το 2017 και τους είπαν μαζευτείτε, βρείτε δικαιολογίες και θα πάρετε αυτά. Ψάξτε και στα καζίνο της Ελλάδας και της Βουλγαρίας γιατί έμαθα ότι δίνουν 20% και καθαρίζουν κι εκεί πολλά τέτοια χρήματα. Είναι γνωστός ο τρόπος» τόνισε σε άλλο σημείο.
«Πρώτα λοιπόν εξασφάλισαν τις δικαιολογίες για τα χρήματα που είχαν κανονίσει για να πάρουν από τις επιδοτήσεις και μετά οργανώθηκαν τα 147 παράνομα ΑΦΜ του «Φραπέ», του «Χασάπη» και της «Αγρότισσας με την Ferrari».
«Να ανοίξει το στόμα του ο «Φραπές» και να πει ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν»
«Έπρεπε να είχατε βρει ήδη ποια είναι τα παράνομα χρήματα, σε ποιους δόθηκαν και να τα έχετε επιστρέψει στους αγρότες και όχι να τους συμβουλεύετε να στέλνουν υπομνήματα στη Βουλή των Ελλήνων και να ασκούν το δικαίωμα μιας σιωπής που δεν έχουν.
«Και έρχεται τώρα «Φραπές» και απειλεί ότι θα ανοίξει το στόμα του. Το πρώτο που πρέπει να πει το στόμα του είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν» είπε και κατέληξε πως:« μαζεύεται πάρα πολλή οργή. Δεν ξέρω πώς θα τη διαχειριστείτε».
Δείτε το απόσπασμα
