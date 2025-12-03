Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»

Στα σκάνδαλα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε πως «δεν θα προλάβει μέχρι να φύγει αυτή η κυβέρνηση να παραλαμβάνει σκάνδαλα».

«1500 CD τους στέλνει η Κοβέσι, με υπουργούς του μέσα με βουλευτές του. Όσες ώρες βιντεοσκοπούσε ο Κυριάκος υπουργούς, δημοσιογράφους και μένα. Ένας καλλιτέχνης στις παρακολουθήσεις εγώ, η Κοβέσι βιντεοσκοπούσε τους δικούς του.

«Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της. Να το ξέρεις από τι έκανες θα πληρωθείς. Αλλάζουν νόμους, αλλάζουν Συντάγματα, καταπατούν διαδικασίες να γλιτώσουν. Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν» κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

