Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»
«Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν»
- Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
- Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Στα σκάνδαλα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
Ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε πως «δεν θα προλάβει μέχρι να φύγει αυτή η κυβέρνηση να παραλαμβάνει σκάνδαλα».
«1500 CD τους στέλνει η Κοβέσι, με υπουργούς του μέσα με βουλευτές του. Όσες ώρες βιντεοσκοπούσε ο Κυριάκος υπουργούς, δημοσιογράφους και μένα. Ένας καλλιτέχνης στις παρακολουθήσεις εγώ, η Κοβέσι βιντεοσκοπούσε τους δικούς του.
«Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της. Να το ξέρεις από τι έκανες θα πληρωθείς. Αλλάζουν νόμους, αλλάζουν Συντάγματα, καταπατούν διαδικασίες να γλιτώσουν. Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν» κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Δείτε το βίντεο
- Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
- Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»
- Η κακοκαιρία Byron κλείνει και σχολεία
- Γκέλαρε ξανά η Λίβερπουλ (1-1) – Μεγάλη νίκη της Λιντς απέναντι στην Τσέλσι (3-1)
- Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
- Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 04.12.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις