«Είστε η κυβέρνηση του Φραπέ, του Χασάπη και της Ferrari» – Το σαφές μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
«Είναι τέτοια αυτή η ανάπτυξη της χώρας που οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν άλλα παιδιά για να ζήσουν την ανάπτυξή σας»
Με ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ξεκίνησε το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια περίοδο που η πίεση προς την κυβέρνηση από τους αγρότε, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
«Στη χώρα των γερόντων, ψάχνουν οι επιστήμονες τα χάπια για να ζήσουμε εμείς οι πιο μεγάλοι μια ζωή;» είπε όλο νόημα…
«Γιατί οι νέοι δεν βλέπω να γεννιούνται. Αυξάνονται οι θάνατοι. Μειώνονται οι γεννήσεις. Ερημώνουν τα χωριά. Είναι τέτοια αυτή η ανάπτυξη της χώρας που οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν άλλα παιδιά για να ζήσουν την ανάπτυξή σας. Είστε η κυβέρνηση του «Φραπέ», του «Χασάπη» και της Ferrari. Έτσι θα μείνει η ιστορία, έτσι θα μείνετε στην ιστορία» συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Δείτε το βίντεο
