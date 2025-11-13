Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Το σημερινό φινάλε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ ήταν λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στο εξώδικο που του έστειλε ο Γιώργος Λιάγκας, αναφορικά με πράγματα που ειπώθηκαν στην προηγούμενη εκπομπή, την φετινή πρεμιέρα του «Τσαντιριού» στο MEGA.

«Καταρχήν, κύριε Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμιση χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες. Άργησες πάρα πολύ». Μ’ αυτή τη φράση ο Λάκης Λαζόπουλος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έστειλε ηχηρή απάντηση σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να τρομάξει τη σάτιρα με ένα εξώδικο, συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου Λιάγκα.

«Ακόμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το MEGA να σταματήσω, δεν τα κατάφερε. Γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Δεν είναι στο χέρι μου. Αλλά εμένα και να με διώξουν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα» είπε και έδειξε τον Γιώργο Λιάγκα.

Η «κωλοτούμπα» Λιάγκα στον «αέρα»

Αναφερόμενος στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος μέσα σε ένα λεπτό, αφού παραδέχτηκε ότι έχει δει το βίντεο, στη συνέχεια έτρεξε να το «μαζέψει» λέγοντας πως δεν το έχει δει, αλλά… του έχουν πει τι περιέχει το βίντεο μέσα από έχουν διαβάσει από την δικογραφία.

«Τι θέλετε να πείτε; Ότι όλοι συντάκτες είδαν τη δικογραφία; Δηλαδή ότι τα δικαστήρια τη μοιράζουν στους δημοσιογράφους; Το βίντεο είδατε και την…; Πείτε την αλήθεια. Δεν έγινε κάτι» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος σου ανοιχτός»

«Εγώ στη ζωή μου πήγα και στην υπεράσπιση της Μαλβίνας εναντίον του καναλιού μου του MEGA και φαντάζομαι να καταλαβαίνεις πόσες πιέσεις δέχτηκα για να μην πάω. Πήγα και στην υπεράσπιση για τον Τζίμη Πανούση. Γιατί αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο» είπε σε άλλο σημείο.

Για να συμπληρώσει πως «η άποψή σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα να έρθω στο δικαστήριο; Να κάνω τι; Να συμφωνήσω με εσένα; Να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος σου ανοιχτός».

«Η άποψή μου δεν αλλάζει. Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον.Να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να θυμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή» κατέληξε καταχειροκροτούμενος και ανανέωσε το ραντεβού του για τις 3 Δεκεμβρίου.

