Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή. Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επέστρεψε δυναμικά σήμερα Τετάρτη στο καθιερωμένο ραντεβού των 9, στο MEGA!

Ο οικοδεσπότης Λάκης Λαζόπουλος μας καλωσόρισε στο δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με την ίδια διάθεση και υπόσχεται να προσφέρει ξανά μια «ανάσα» διασκέδασης και προβληματισμού στο τηλεοπτικό κοινό.

Η έναρξη περιελάμβανε τραγούδι του Γιάννη Πάριου με… καρφιά προς τα ΕΛΤΑ και φυσικά τα δικά του σχόλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου μεταξύ άλλων τον σύγκρινε με τον Βρετανό κωμικό, Ρόουαν Άτκινσον, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του ως Μίστερ Μπιν.

Δείτε το βίντεο με την έναρξη του αποψινού «τσαντιριού»