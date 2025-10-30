Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Λάκης Λαζόπουλος μετά το πέρας της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Λαζόπουλος, επισήμανε πως η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ έντονη και η συγκάλυψη είναι πάρα πολύ έντονη. Στάθηκε στην αδικία που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας και στηλίτευσε τη στάση του πρωθυπουργού.

«Είναι τρομερά άδικο αυτό που γίνεται για τους ανθρώπους των Τεμπών. Δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν ξέρει από την αρχή ότι τρέχουν να συγκαλύψουν. Τελεία και παύλα. Νιώθουμε ότι εκεί υπάρχει ‘θέμα’, γι΄αυτό ο κόσμος στηρίζει τα Τέμπη. Για αυτό ο Μητσοτάκης φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών, μιλούν με απαξίωση. Τα τσαντίρια; Τι είναι τσαντίρια;», είπε.

Μιλώντας για την επανέναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», επισήμανε πως «ποτέ δεν ξεπερνιέται το άγχος της πρεμιέρας και νομίζω ότι ‘χειροτερεύω, χειροτερεύω, χειροτερεύω’. Σήμερα ήμουν οριακά, έφερα γιατρό για την πίεση. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Έχω γούρι για την εκπομπή, φοράω συγκεκριμένα παπούτσια. Θέλω να πατάω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν θέλω να τον αλλάζω».

Ακόμη, συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πως «από την αρχή που ξεκίνησα ‘Τσαντίρι’ έπαιρνα αποσπάσματα από εκπομπές και όταν έβλεπαν ότι ο κόσμος γελάει, πήγαινε το ΕΣΡ και έδινε –με εντολή– πρόστιμα στους ανθρώπους αυτούς για να μην μπορούν να μιλήσουν. Το έκοψαν αυτό. Μετά, αρχίσανε από τις κινηματογραφικές εταιρείες να μην δίνουν τα δικαιώματα για να αλλάζουμε τις ταινίες. Και αυτό είναι από τηλεφωνική εντολή πιστεύω. Ό,τι βλέπουν ότι μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει, πιστεύω το απαγορεύουν και το λογοκρίνουν. Είσαι μέσα στο σπίτι σου σε κάνουν και τρέμεις. Το γέλιο είναι αυτό που ξυπνάει το μυαλό».

Όσα είπε στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος: