Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών
Ελλάδα 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:25

Πυρά Λαζόπουλου κατά Μητσοτάκη: Φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «πάρα πολύ έντονη συγκάλυψη» και αδικία κατά των ανθρώπων των Τεμπών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Λάκης Λαζόπουλος μετά το πέρας της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Λαζόπουλος, επισήμανε πως η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ έντονη και η συγκάλυψη είναι πάρα πολύ έντονη. Στάθηκε στην αδικία που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας και στηλίτευσε τη στάση του πρωθυπουργού.

«Είναι τρομερά άδικο αυτό που γίνεται για τους ανθρώπους των Τεμπών. Δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν ξέρει από την αρχή ότι τρέχουν να συγκαλύψουν. Τελεία και παύλα. Νιώθουμε ότι εκεί υπάρχει ‘θέμα’, γι΄αυτό ο κόσμος στηρίζει τα Τέμπη. Για αυτό ο Μητσοτάκης φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών, μιλούν με απαξίωση. Τα τσαντίρια; Τι είναι τσαντίρια;», είπε.

Μιλώντας για την επανέναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», επισήμανε πως «ποτέ δεν ξεπερνιέται το άγχος της πρεμιέρας και νομίζω ότι ‘χειροτερεύω, χειροτερεύω, χειροτερεύω’. Σήμερα ήμουν οριακά, έφερα γιατρό για την πίεση. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Έχω γούρι για την εκπομπή, φοράω συγκεκριμένα παπούτσια. Θέλω να πατάω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και δεν θέλω να τον αλλάζω».

Ακόμη, συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πως «από την αρχή που ξεκίνησα ‘Τσαντίρι’ έπαιρνα αποσπάσματα από εκπομπές και όταν έβλεπαν ότι ο κόσμος γελάει, πήγαινε το ΕΣΡ και έδινε –με εντολή– πρόστιμα στους ανθρώπους αυτούς για να μην μπορούν να μιλήσουν. Το έκοψαν αυτό. Μετά, αρχίσανε από τις κινηματογραφικές εταιρείες να μην δίνουν τα δικαιώματα για να αλλάζουμε τις ταινίες. Και αυτό είναι από τηλεφωνική εντολή πιστεύω. Ό,τι βλέπουν ότι μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει, πιστεύω το απαγορεύουν και το λογοκρίνουν. Είσαι μέσα στο σπίτι σου σε κάνουν και τρέμεις. Το γέλιο είναι αυτό που ξυπνάει το μυαλό».

Όσα είπε στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος:

World
Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: «Μπλόκο» ευρωβουλευτών στη φον ντερ Λάιεν

Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός: «Μπλόκο» ευρωβουλευτών στη φον ντερ Λάιεν

Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» – Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου
Στη Ζάκυνθο 30.10.25

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» - Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου

Ο μητροπολίτης διέκοψε την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου - Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα, απαντά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη
Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδο 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)

Σε μία συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος σταμάτησε τις εμφανίσεις του σε εκπομπές για να περνάει χρόνο με τον γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
A1 πόλο Γυναικών 30.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων για την 5η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται νομικά κατά της UEFA, διεκδικώντας αποζημίωση για οικονομικές ζημίες, απώλεια εσόδων και πλήγμα στη φήμη της λόγω της αποτυχίας της European Super League.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο