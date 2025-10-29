Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
«Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα» λέει ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή.
Ο Λάκης Λαζόπουλος, στην φετινή πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Μάλιστα, στη συνέχεια ρώτησε το ChatGPT τι άποψη έχει για την εν λόγω τροπολογία και η απάντηση έχει… πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δείτε το βίντεο
