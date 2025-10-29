Πιστός στο… ραντεβού του με τον Νίκο Ευαγγελάτο ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Το… καθιερωμένο του ραντεβού με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του για φέτος ο Λάκης Λαζόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος, κατά τη διάρκεια του πρώτου φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA συνάντησε τον παρουσιαστή του Live News σε ένα από τα εντυπωσιακά γραφικά του, ωστόσο τα πράγματα… δεν πήγαν πολύ καλά.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και πιο συγκεκριμένα στον Σωτήρη και την εμμονή του με τις διαφημίσεις.
