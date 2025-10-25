Μουσική πανδαισία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει δυναμικά στο MEGA για τη δεύτερη σεζόν του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», έτοιμος να σατιρίσει την επικαιρότητα και να προσφέρει ένα δίωρο γέλιου και προβληματισμού, αναδεικνύοντας τη σατιρική διάσταση των γεγονότων.

Το πρώτο «Τσαντίρι» της σεζόν, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, σηκώνει αυλαία με ένα πλούσιο μουσικό αφιέρωμα και παραδοσιακούς ήχους.

Σπουδαίες Ερμηνεύτριες και η «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας» επί Σκηνής

Δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, αναλαμβάνουν να βάλουν ρυθμό και μουσική στο πρώτο «Τσαντίρι» της χρονιάς.

Στο πλευρό της Δήμητρας Γαλάνη, θα βρίσκεται ο συνθέτης και μουσικός Ανδρέας Κατσίγιαννης μαζί με μέλη της Ορχήστρας «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας». Η Ορχήστρα, γνωστή για την εστίασή της στα μουσικά ιδιώματα της Ελλάδας και της Μεσογείου, φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο της, εμπλουτίζοντας τη μουσική πανδαισία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ορχήστρα «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας», υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, είχε συνεργαστεί πρόσφατα με τη Δήμητρα Γαλάνη στην επιτυχημένη παράσταση-αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, «Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος», στο πλαίσιο των Τσιτσανείων 2025. Η Εστουδιαντίνα έχει πλούσια διεθνή παρουσία και συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» 2025

Στη νέα σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος, πέρα από τους διαχρονικούς συνεργάτες του, αξιοποιεί για ακόμη μια φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), η οποία του επιτρέπει να φορέσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, η εκπομπή θα συνεχίσει να δίνει βήμα σε πρόσωπα που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «κοινωνικές σημαδούρες» της εποχής, ανθρώπους που κομίζουν ελπίδα.

Συντονιστείτε αυτή την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, αποκλειστικά στο MEGA.