Ο Λάκης Λαζόπουλος «επανέρχεται» και στο TikTok

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για τη δεύτερη σεζόν του στο MEGA, ο Λάκης Λαζόπουλος αποφάσισε να εισέλθει και επισήμως στον κόσμο του TikTok.

Με το χαρακτηριστικό του στιλ και τη γνωστή επωδό «επανέρχομαι», ο δημιουργός της σατιρικής εκπομπής καλωσόρισε τους χρήστες της πλατφόρμας, δηλώνοντας χιουμοριστικά στην πρώτη του ανάρτηση: «Μπορεί να είμαι της εποχής του τικ-τακ, ήρθε όμως η εποχή να κάνω κι εγώ έναν λογαριασμό TikTok».

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, αν η κοινωνία σήμερα καθρεφτίζεται στο TikTok, τότε εκείνος είναι διατεθειμένος να την δει μέσα από εκεί. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιλέγει πάντα να πειραματιστεί με το καινούριο και να το φέρει στα μέτρα του «Τσαντιριού», κάτι που άλλωστε έχει ήδη αποδείξει με τη χρήση βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με τα οποία διανθίζει το σχόλιό του στην εκπομπή.

Δείτε το πρώτο «επανέρχομαι» στο TikTok:

Η Γεύση της Επικαιρότητας

Ο Λάκης Λαζόπουλος κάθεται μπροστά στη μικρή οθόνη του κινητού — εκείνη που αναμένεται να κερδίσει την οθόνη της τηλεόρασης, όπως έχει δηλώσει — και δίνει μια πρώτη γεύση από την επικαιρότητα και όλα εκείνα με τα οποία θα καταπιαστεί στην πρεμιέρα (και μετά) του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Όπως το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» λειτουργεί σαν πυξίδα και θερμόμετρο της κοινωνίας, έτσι και μέσα από το TikTok, ο Λάκης Λαζόπουλος επιχειρεί να μιλήσει στο υποσυνείδητο του Έλληνα. Στη δεύτερη ανάρτηση, αναφέρεται σατιρικά στον Άγνωστο Στρατιώτη και την απόφαση της κυβέρνησης για την αρμοδιότητα φύλαξης και συντήρησης του μνημείου.

Δείτε το σχόλιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη:

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Η σάτιρα βρίσκει στέγη στο MEGA

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Η εκπομπή υπόσχεται να προσφέρει ανάσα διασκέδασης στους πολίτες και να αναδείξει την τέταρτη διάσταση της επικαιρότητας: τη σατιρική — εκείνη που αποφορτίζει και ταυτόχρονα προβληματίζει, κινούμενη πάντα ανάμεσα στη χαρά και τη σκέψη, όπως αναφέρει ο ίδιος ο δημιουργός.

Στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου πάνω στη σκηνή θα βρίσκονται και φέτος οι συνεργάτες-καλλιτέχνες στους οποίους εμπιστεύεται διαχρονικά τα κείμενά του.

Για μια ακόμη σεζόν, δίπλα στη δική του νοημοσύνη, προστίθεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), προσφέροντας ένα ξεχωριστό μείγμα αληθοφάνειας και σάτιρας στον τηλεθεατή. Ένα εργαλείο που επιτρέπει στον Λάκη Λαζόπουλο να φορέσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, το «Τσαντίρι» θα συνεχίσει να δίνει βήμα σε πρόσωπα που αποτελούν «κοινωνικές σημαδούρες» της εποχής: ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν και κομίζουν ελπίδα για το παρόν και το μέλλον.

Η σάτιρα βρίσκει και φέτος τηλεοπτική στέγη, στο MEGA.