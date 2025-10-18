newspaper
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 15:04

Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται, δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια». Αιχμηρός ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο πριν το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η μεγάλη γκάμα της ΝΔ και ο Τσίπρας

«Η Νέα Δημοκρατία δίνει θεματολογία απεριόριστη, έχει ανοίξει τόσο πολύ η γκάμα της», υπογράμμισε ο Λάκης Λαζόπουλος, εν όψει της πρεμιέρας του Αλ Τσαντίρι Νιουζ από τη συχνότητα του MEGA στις 29 Οκτωβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός εξαπολύει μύδρους κατά του κυβερνώντος κόμματος που έχει «κανονικοποιήσει» τη διαφθορά. Παράλληλα, αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως τη δεύτερη φορά, με το σωστό «μπαλέτο», πρέπει να πετύχει.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιουζ στις 29 Οκτωβρίου, λέγοντας πως επρόκειτο για έναν χορό συναισθημάτων που προσπαθεί να καθρεφτίσει τα αισθήματα ενός ανθρώπου που βλέπει τηλεόραση. «Σκέφτομαι πως ό,τι λες με την ψυχή, την καρδιά σου και σέβεσαι τους ανθρώπους δεν υπάρχει κανένα θέμα», υπογράμμισε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Όσον αφορά τη ΝΔ, επισήμανε με έμφαση πως «το 74% του κόσμου έχει συνείδηση της διαφθοράς. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος τι γίνεται. Είναι φοβερό ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα και ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάχνουμε τον πιο διεφθαρμένο; Δεν έχουμε άλλον να μας διαφθείρει περισσότερο; Τι ψάχνουμε το 90%;».

«Ναι» σε δεύτερη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα

Η «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Λαζόπουλο που βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα επιθυμούσε να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, έθεσε τον αστερίσκο να τον πλαισιώνει το… σωστό μπαλέτο.

«Εφόσον αποφασίζει ότι θα πειραματιστεί δεύτερη φορά να φέρει την αλλαγή, επειδή την πρώτη τη χρέωσε στο μπαλέτο, εγώ λοιπόν να το δεχτώ ότι έφταιγε το μπαλέτο. Αλλά τη δεύτερη φορά, χωρίς το μπαλέτο, πρέπει να επιτύχει», ανέφερε, απαντώντας ταυτόχρονα καταφατικά σε ερώτηση αν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Ακολούθως, ο Λάκης Λαζόπoυλος αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή και ήδη έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην κοινωνία και την αντιπολίτευση.

«Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους, δεν είναι η αυλή τους»

«Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας πολύ ήσυχα καλός άνθρωπος. Έχει μία ψυχραιμία, μια ηρεμία και μια αποφασιστικότητα η οποία είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Δεν βγήκε να θυμώσει και να φωνάξει, είπε αυτά που ήθελε να πει η ψυχή του συγκροτημένα, χωρίς το συντακτικό των κυβερνητικών εκπροσώπων, με ένα συντακτικό ψυχής», ανέφερε ο κ. Λαζόπουλος.

Διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αποσκοπεί στο «να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο», λέγοντας με ένταση πως «το Σύνταγμα ανήκει σε όλους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι δηλαδή η αυλή τους. Είναι σαν να δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και να θέλουν περισσότερο χώρο. Να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο».

Ανέδειξε παράλληλα την κυβερνητική «υποκρισία» σε σχέση με τον Άγνωστο Στρατιώτη, βάλλοντας αιχμηρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται. Δεν μπορεί να είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια και να κάνουνε αυτές τις ανοησίες. Ζούμε σε μια υποκριτική κοινωνία που βάζουν μια συντήρηση σαν μέτρο και αν φύγεις εσύ είσαι εκτεθειμένος. Έχω φτάσει την εκκλησία να μπαίνω και ίσως να δω τους πιο κακούς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν πρωθυπουργός της χώρας να πηγαίνει στο Άγιον Όρος και να του φιλάν το χέρι λες και είναι αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι ο Τραμπ να χτυπάει τα χέρια πίσω και να τρέμει σαν ψάρι», είπε.

Οι πρώτοι καλεσμένοι στο Αλ Τσαντίρι

Επιπλέον, ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε πως νιώθει μεγάλη συγκίνηση όταν βλέπει τους «Δέκα μικρούς Μήτσους» και ανέφερε πως ο ρόλος του αστυνομικού θα ήταν και σήμερα επίκαιρος.

«Μου φέρνει αγάπη και συγκίνηση όταν βλέπω τους ‘Μικρούς Μήτσους’. Ήταν ακριβώς τι σκεφτόταν ο ένας και ο άλλος, τι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εκείνη τη στιγμή σπάζοντας τους τοίχους. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη», τόνισε και πρόσθεσε πως «οι αστυνομικοί έχουν γίνει κομμάτι των εκπομπών πλέον. Η λογική αυτή γίνεται για να εξοικειωθεί ο κόσμος με την αστυνομία. Έχετε δει ποιητή, συγγραφέα, σατιρικό να είναι μόνιμος; Γιατί δεν θα είναι συντηρητική η άποψη. Χρειάζονται τη συντηρητική άποψη – κολόνα. Πάει να ξεφύγει ο παρουσιαστής, ο αστυνομικός θα το φέρει στα ίσια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπομπές που έχουν αστυνομικούς».

Γνωστοποίησε ακόμη, ότι οι καλεσμένοι του πρώτου Αλ Τσαντίρι της τηλεοπτικής σεζόν θα είναι οι γνωστές τραγουδίστριες, Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Εκτός από την τηλεόραση, ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Με αφορμή την παράσταση είπε πως «όσο εισχωρεί το ψέμα πάνω μας σε οποιοδήποτε τομέα, ακόμη και με μικρό πειράγματα, σου προσθέτει ένα ψέμα και το αναγνωρίζεις ως δικό σου. Αλλά είναι ωραίο, επειδή συνηθίζει να ζει με ψέματα της αρέσει».

Όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος στο MEGA:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του
Fizz 18.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε η οικογένεια του στην παραίτηση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε με ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
