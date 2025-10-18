Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία δίνει θεματολογία απεριόριστη, έχει ανοίξει τόσο πολύ η γκάμα της», υπογράμμισε ο Λάκης Λαζόπουλος, εν όψει της πρεμιέρας του Αλ Τσαντίρι Νιουζ από τη συχνότητα του MEGA στις 29 Οκτωβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός εξαπολύει μύδρους κατά του κυβερνώντος κόμματος που έχει «κανονικοποιήσει» τη διαφθορά. Παράλληλα, αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως τη δεύτερη φορά, με το σωστό «μπαλέτο», πρέπει να πετύχει.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιουζ στις 29 Οκτωβρίου, λέγοντας πως επρόκειτο για έναν χορό συναισθημάτων που προσπαθεί να καθρεφτίσει τα αισθήματα ενός ανθρώπου που βλέπει τηλεόραση. «Σκέφτομαι πως ό,τι λες με την ψυχή, την καρδιά σου και σέβεσαι τους ανθρώπους δεν υπάρχει κανένα θέμα», υπογράμμισε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Όσον αφορά τη ΝΔ, επισήμανε με έμφαση πως «το 74% του κόσμου έχει συνείδηση της διαφθοράς. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος τι γίνεται. Είναι φοβερό ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα και ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάχνουμε τον πιο διεφθαρμένο; Δεν έχουμε άλλον να μας διαφθείρει περισσότερο; Τι ψάχνουμε το 90%;».

«Ναι» σε δεύτερη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα

Η «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Λαζόπουλο που βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα επιθυμούσε να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, έθεσε τον αστερίσκο να τον πλαισιώνει το… σωστό μπαλέτο.

«Εφόσον αποφασίζει ότι θα πειραματιστεί δεύτερη φορά να φέρει την αλλαγή, επειδή την πρώτη τη χρέωσε στο μπαλέτο, εγώ λοιπόν να το δεχτώ ότι έφταιγε το μπαλέτο. Αλλά τη δεύτερη φορά, χωρίς το μπαλέτο, πρέπει να επιτύχει», ανέφερε, απαντώντας ταυτόχρονα καταφατικά σε ερώτηση αν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Ακολούθως, ο Λάκης Λαζόπoυλος αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή και ήδη έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην κοινωνία και την αντιπολίτευση.

«Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους, δεν είναι η αυλή τους»

«Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας πολύ ήσυχα καλός άνθρωπος. Έχει μία ψυχραιμία, μια ηρεμία και μια αποφασιστικότητα η οποία είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Δεν βγήκε να θυμώσει και να φωνάξει, είπε αυτά που ήθελε να πει η ψυχή του συγκροτημένα, χωρίς το συντακτικό των κυβερνητικών εκπροσώπων, με ένα συντακτικό ψυχής», ανέφερε ο κ. Λαζόπουλος.

Διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αποσκοπεί στο «να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο», λέγοντας με ένταση πως «το Σύνταγμα ανήκει σε όλους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι δηλαδή η αυλή τους. Είναι σαν να δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και να θέλουν περισσότερο χώρο. Να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο».

Ανέδειξε παράλληλα την κυβερνητική «υποκρισία» σε σχέση με τον Άγνωστο Στρατιώτη, βάλλοντας αιχμηρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται. Δεν μπορεί να είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια και να κάνουνε αυτές τις ανοησίες. Ζούμε σε μια υποκριτική κοινωνία που βάζουν μια συντήρηση σαν μέτρο και αν φύγεις εσύ είσαι εκτεθειμένος. Έχω φτάσει την εκκλησία να μπαίνω και ίσως να δω τους πιο κακούς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν πρωθυπουργός της χώρας να πηγαίνει στο Άγιον Όρος και να του φιλάν το χέρι λες και είναι αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και δεν μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι ο Τραμπ να χτυπάει τα χέρια πίσω και να τρέμει σαν ψάρι», είπε.

Οι πρώτοι καλεσμένοι στο Αλ Τσαντίρι

Επιπλέον, ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε πως νιώθει μεγάλη συγκίνηση όταν βλέπει τους «Δέκα μικρούς Μήτσους» και ανέφερε πως ο ρόλος του αστυνομικού θα ήταν και σήμερα επίκαιρος.

«Μου φέρνει αγάπη και συγκίνηση όταν βλέπω τους ‘Μικρούς Μήτσους’. Ήταν ακριβώς τι σκεφτόταν ο ένας και ο άλλος, τι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εκείνη τη στιγμή σπάζοντας τους τοίχους. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη», τόνισε και πρόσθεσε πως «οι αστυνομικοί έχουν γίνει κομμάτι των εκπομπών πλέον. Η λογική αυτή γίνεται για να εξοικειωθεί ο κόσμος με την αστυνομία. Έχετε δει ποιητή, συγγραφέα, σατιρικό να είναι μόνιμος; Γιατί δεν θα είναι συντηρητική η άποψη. Χρειάζονται τη συντηρητική άποψη – κολόνα. Πάει να ξεφύγει ο παρουσιαστής, ο αστυνομικός θα το φέρει στα ίσια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπομπές που έχουν αστυνομικούς».

Γνωστοποίησε ακόμη, ότι οι καλεσμένοι του πρώτου Αλ Τσαντίρι της τηλεοπτικής σεζόν θα είναι οι γνωστές τραγουδίστριες, Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Εκτός από την τηλεόραση, ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Με αφορμή την παράσταση είπε πως «όσο εισχωρεί το ψέμα πάνω μας σε οποιοδήποτε τομέα, ακόμη και με μικρό πειράγματα, σου προσθέτει ένα ψέμα και το αναγνωρίζεις ως δικό σου. Αλλά είναι ωραίο, επειδή συνηθίζει να ζει με ψέματα της αρέσει».

Όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος στο MEGA: