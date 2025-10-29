Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Η επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου είναι γεγονός! Το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψε στο τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το MEGA!
Η επιστροφή δεν θα μπορούσε να γίνει με κάτι άλλο παρά τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μάλιστα, μιλώντας για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη και σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη με απόλυτη ειλικρίνεια αναρωτήθηκε «Ντόρα, τι σκατά έχεις μέσα στην ψυχή σου;». «Τι οικογένεια είστε, γιατί πσιτεύετε ότι οι πολίτες πρέπει να σας ταΐζουν όλους εσάς» συμπλήρωσε στη συνέχεια.
«Έχετε να ζήσετε για 150 ζωές. Αφήστε λοιπόν να ζήσουν κι εκείνοι οι άνθρωποι που έχασαν τις δικές τους ζωές, στα δικά σας βαγόνια και δεν βρίσκουν δίκιο εξ αιτίας σας» κατέληξε.
Τέλος, αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις που… κάθε άλλο παρά κολακευτικές είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Δείτε την επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου και του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA
