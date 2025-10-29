Λαζόπουλος: «Σε αυτή τη χώρα μόνο το Αλ Τσαντίρι Νιούζ θα επιβιώσει κι αυτό επειδή είναι στο MEGA και όχι στο Σύνταγμα»

«Σε αυτή τη χώρα το μόνο τσαντίρι που θα επιβιώσει θα είναι το Αλ Τσαντίρι Νιούζ κι αυτό επειδή είναι στο MEGA και όχι στο Σύνταγμα. MEGAs είναι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!»

Με ένα όλο νόημα σχόλιο, ο Λάκης Λαζόπουλος επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» για τη φετινή σεζόν.

Δείτε το βίντεο