«Τι θα αλλάζατε αν γινόσασταν πρωθυπουργός για μια μέρα;» – Το πρώτο «γκάλοπ» του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν για μια ακόμα σεζόν μέσα από το MEGA και μαζί του επέστρεψε και ο Vibrator με τα γκάλοπ του!
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- Οι ντροπαλοί νεοδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ και το σφιχταγκάλιασμα με τη ΝΔ
Στο πρώτο γκάλοπ του για τη φετινή σεζόν, ο συνεργάτης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», Vibrator ρώτησε τους πολίτες τι θα άλλαζαν αν γινόντουσαν πρωθυπουργός για μια μέρα, καθώς και ποιον υπουργό θα έβαζαν ως δεξί τους χέρι.
Παράλληλα τους ρώτησε πως θα ονόμαζαν ένα δικό τους κόμμα και τέλος τι θα ήθελαν τώρα να πουν στους πολιτικούς.
Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Δείτε το βίντεο
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
- Η Ουκρανία αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του Ποκρόβσκ
- Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
- Το συγκινητικό «αντίο» του Λάκη Λαζόπουλου στον Διονύση Σαββόπουλο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 30.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις