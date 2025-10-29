«Τι θα αλλάζατε αν γινόσασταν πρωθυπουργός για μια μέρα;» – Το πρώτο «γκάλοπ» του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Στο πρώτο γκάλοπ του για τη φετινή σεζόν, ο συνεργάτης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ», Vibrator ρώτησε τους πολίτες τι θα άλλαζαν αν γινόντουσαν πρωθυπουργός για μια μέρα, καθώς και ποιον υπουργό θα έβαζαν ως δεξί τους χέρι.

Παράλληλα τους ρώτησε πως θα ονόμαζαν ένα δικό τους κόμμα και τέλος τι θα ήθελαν τώρα να πουν στους πολιτικούς.

Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Δείτε το βίντεο