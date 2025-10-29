Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα έστειλε κατά τη διάρκεια της φετινής πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε πως «οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια».

Ο Λάκης Λαζόπουλος ξεκίνησε λέγοντας πως «θυμήθηκα τώρα μια παράσταση που έκανε της Λυσιστράτης το 1986, που έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που όλες τις γυναίκες Λυσιστράτες θα τις λένε».

Και συνέχισε λέγοντας πως «παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια. Ξεκίνησε η Μάγδα Φύσσα, ακολούθησε η Μαρία Καρυστιανού, έρχεται η κ. Κοβέσι, είναι η κ. Τυχεροπούλου που δεν φοβάται να μιλήσει και είναι και οι γυναίκες στην ενημέρωση: η Ράνια Τζίμα, η Μίνα Καραμήτρου, η Ανθή Βούλγαρη, η Ελένη Καλογεροπούλου, η Νατάσα Γιάμαλη κι όλες μαζί οι γυναίκες που τα παιδιά τους χάθηκαν στα Τέμπη».

«Αυτές είναι οι γυναίκες που οδηγούν τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται οσονούπω. Οι γυναίκες αυτές είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» κατέληξε καταχειροκροτούμενος.

