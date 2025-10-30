Το συγκινητικό «αντίο» του Λάκη Λαζόπουλου στον Διονύση Σαββόπουλο

Το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της φετινής σεζόν δεν θα μπορούσε να κλείσει με διαφορετικό τρόπο. Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες.

«Πολλά λόγια ακούστηκαν για το ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν, αλλά στα νεκροταφεία δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Είναι πάρα πολύ βλακώδεις αυτές οι κουβέντες της αριστεράς» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος σχολιάζοντας τις απουσίες στην κηδεία του «Νιόνιου».

Στη συνέχεια έπαιξε ένα μικρό απόσπασμα από τον συγκλονιστικό επικήδειο του Αλκίνοου Ιωαννίδη και ολοκλήρωσε την πρώτη φετινή εκπομπή του στο MEGA με τα τραγούδια «Στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ» και «Ας αρχίσουν οι χοροί».

Με τον συγκινητικό αυτόν τρόπο ο Λάκης Λαζόπουλος μας καληνύχτισε και ανανέωσε το ραντεβού του μαζί μας για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου για το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της φετινής σεζόν!

Δείτε το απόσπασμα: