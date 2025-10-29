Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο σπουδαίες τραγουδίστριες υποδέχτηκε στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο λόγος για την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες με τις ξεχωριστές φωνές και τα τραγούδια τους, έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στην πρώτη εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου για την φετινή σεζόν. Μαζί τους και η εξαιρετική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας.

Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, δύο από τις καλύτερες γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, θα βρίσκονται μαζί τον χειμώνα, θα ενώσουν τις φωνές τους τον φετινό χειμώνα, για να μας χαρίσουν μοναδικές βραδιές.

Λίγο πριν ανέβουν μαζί στην σκηνή του VOX, ανέβηκαν στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ και μας έδωσαν μια μικρή γεύση όλων αυτών που θα δούμε από τις 17 Δεκεμβρίου.

