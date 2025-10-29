Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- «Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Δυο σπουδαίες τραγουδίστριες υποδέχτηκε στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
Ο λόγος για την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες με τις ξεχωριστές φωνές και τα τραγούδια τους, έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στην πρώτη εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου για την φετινή σεζόν. Μαζί τους και η εξαιρετική ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας.
Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, δύο από τις καλύτερες γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, θα βρίσκονται μαζί τον χειμώνα, θα ενώσουν τις φωνές τους τον φετινό χειμώνα, για να μας χαρίσουν μοναδικές βραδιές.
Λίγο πριν ανέβουν μαζί στην σκηνή του VOX, ανέβηκαν στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ και μας έδωσαν μια μικρή γεύση όλων αυτών που θα δούμε από τις 17 Δεκεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
- Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
- Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μείωση φορολογίας
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις