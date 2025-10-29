Ο Απόστολος Γκλέτσος έκανε… ποδαρικό για τη φετινή σεζόν στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το τραγούδι
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο στο τηλεοπτικό του σπίτι και μαζί σχολίασαν με δηκτικό τρόπο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα του φετινού Αλ Τσαντίρι Νιούζ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο στο πρώτο φετινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA και μαζί έπαιξαν ένα σκετσάκι που… τα έλεγε όλα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των μουσικών της εκπομπής τραγούδησαν ένα τραγούδι που γράφτηκε για την… περίσταση.
Δείτε το βίντεο και… θα καταλάβετε
