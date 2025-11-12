Συγκινητικές στιγμές στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ: Στο κοινό βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι – Δάκρυσε ο Λάκης Λαζόπουλος
«Ο αγώνας που κάνει ένας πατέρας για τα παιδιά του εκτιμάται περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος στον Πάνο Ρούτσι
- Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες - Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Η Ισλανδία ανησυχεί για πιθανή νέα Εποχή των Παγετώνων
- Αγρια κακοποίηση βρέφους από τη μητέρα του – Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησαν όσοι παρακολούθησαν μέσα από το MEGA το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ. Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της αποψινής εκπομπής.
Ο Λάκης Λαζόπουλος, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του είπε στον Πάνο Ρούτσι ότι «ο αγώνας που κάνει ένας πατέρας για τα παιδιά του εκτιμάται περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο» και στη συνέχεια του έδωσε το μικρόφωνο.
Από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξή του τις μέρες της απεργίας πείνας. «Για όλη τη στήριξη όσο ήμουν στο Σύνταγμα 23 μέρες ήταν μεγάλη η στήριξη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο δεν θα είχα αντέξει» είπε και δάκρυσε κι εκείνος.
«Σου ευχόμαστε αυτό που ζήτησες να γίνει» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Πάνο Ρούτσι να συμπληρώνει ότι θα αγωνιστεί «μέχρι τέλους».
Δείτε το βίντεο
- Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις (pic)
- Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχιλλείου ο Έβανς (pic)
- ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
- Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις