Συγκινητικές στιγμές στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ: Στο κοινό βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι – Δάκρυσε ο Λάκης Λαζόπουλος

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησαν όσοι παρακολούθησαν μέσα από το MEGA το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ. Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της αποψινής εκπομπής.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του είπε στον Πάνο Ρούτσι ότι «ο αγώνας που κάνει ένας πατέρας για τα παιδιά του εκτιμάται περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο» και στη συνέχεια του έδωσε το μικρόφωνο.

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξή του τις μέρες της απεργίας πείνας. «Για όλη τη στήριξη όσο ήμουν στο Σύνταγμα 23 μέρες ήταν μεγάλη η στήριξη του κόσμου. Χωρίς τον κόσμο δεν θα είχα αντέξει» είπε και δάκρυσε κι εκείνος.

«Σου ευχόμαστε αυτό που ζήτησες να γίνει» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Πάνο Ρούτσι να συμπληρώνει ότι θα αγωνιστεί «μέχρι τέλους».

Δείτε το βίντεο