Λάκης Λαζόπουλος: «Τους δρόμους τους έφτιαξες Κυριάκο; Δεν τολμάς να κοιτάξεις πάνω κι έφυγες…»
Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε όλο νόημα την κατάσταση στους δρόμους τη Αθήνας (και όχι μόνο)
Για την κατάσταση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας μίλησε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, μέσα από το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA o Λάκης Λαζόπουλος!
«Τα πεζοδρόμια τα έφτιαξες Κυριάκο; Τους δρόμους τους έφτιαξες; Δεν τολμάς να κοιτάξεις λίγο πάνω έχεις φύγει…» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Ξέρεις πόσες γριές έχουν πέσει σε λακκούβες; Έχει στο ΚΑΤ 18 ουρές, οι 8 είναι από γριές που έχουν πέσει σε λακκούβες» συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια σχολιάζοντας την κατάσταση στους δρόμους και τους πολλούς… κυκλικούς κόμβους που έχουν ξεπεταχτεί στους δρόμους της Ελλάδας, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε «έχει καλή προμήθεια το έργο; Τότε θα γίνει»!
Δείτε το βίντεο
