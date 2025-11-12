Αλ Τσαντίρι Νιούζ: Το «σεξ» του Γιώργου Μαρίνου σε μια ξεχωριστή ερμηνεία από τον Λάκη Λαζόπουλο και τους μουσικούς του
Μια ιδιαίτερη βραδιά στο αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ!
Μια ξεχωριστή ερμηνεία του τραγουδιού «Το σεξ» του Γιώργου Μαρίνου απολαύσαμε στο αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ από τον Λάκη Λαζόπουλο και τους μουσικούς του, μέσα από το MEGA!
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού απολαμβάναμε δίπλα τους διάφορα βίντεο που μπορεί να ταίριαζαν με αυτό που ακούγαμε, αλλά… μπορεί και να μην ταίριαζαν.
Τα συμπεράσματα δικά σας!
Δείτε το βίντεο
Το «σεξ» κυκλοφόρησε το 1984 με μουσική και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ενώ ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Γιώργος Μαρίνος.
Απόψε, σε μια διαφορετική εκδοχή από τον Λάκη Λαζόπουλο και τους μουσικούς του!
