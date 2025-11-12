Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA.

Αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος σχολιάζοντας την είδηση ότι ένας φοιτητής καταδικάστηκε με 14 μήνες φυλάκισης για σύνθημα μέσα στο πανεπιστήμιο είπε «δεκατέσσερις μήνες φυλακή χωρίς αναστολή για ένα γκράφιτι. Και η Σεμερτζίδου, ο «Φραπές» και οι άλλοι δεν πάνε πουθενά. Αυτό είναι δικαιοσύνη; Πέστε μου αν είναι. Πέστε μου αν είναι».

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας. Ο Χατζηδάκης δεν ξέρει, ο πρωθυπουργός δεν ξέρει και ο Λαζαρίδης ρωτάει…» συμπλήρωσε.

«Να σας το πω εγώ; Τι καταλαβαίνω; Καταστρώθηκε ένα σχέδιο στο Μαξίμου με κύριο στόχο πρώτα την Κρήτη. Να τους «ΝεοΔημοκρατίσουμε». Αναλάβανε υπουργοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά να φέρουν σε πέρας την ιστορία αυτή. Συμμετείχαν συνδικαλιστές οι δικοί σας με ψεύτικα ΑΦΜ και έτσι πλουτίζουν οι δικοί σας και έτσι εξαγοράζουν και τους υπόλοιπους και έτσι έχετε ένα κόμμα εξαγορασμένων» είπε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο