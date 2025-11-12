Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος
Την πολυσυζητημένη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 την περασμένη Κυριακή σχολίασε μέσα από το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το MEGA.
«Και τι λέει ο Σαμαράς; Ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού, εκεί που βλέπουμε όλοι ότι πάει. Άρα, το ζητούμενο γι’ αυτούς είναι η επαναφορά της παράταξης στις αξίες της λαϊκής δεξιάς. Και δεν μπορείς να πεις ότι σου τα λέει όλα λάθος, κύριε Μητσοτάκη» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας. Και δεν μπορείς να λες συνέχεια ότι η Ευρώπη δεν μετράει σωστά και μετράν οι δικοί σου εδώ» συμπλήρωσε όλο νόημα.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας πως «ποιος είναι ο αρμόδιος για τη διάλυση των ΕΛΤΑ; Εσύ είσαι».
Δείτε το βίντεο
