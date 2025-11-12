Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

Την πολυσυζητημένη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 την περασμένη Κυριακή σχολίασε μέσα από το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το MEGA.

«Και τι λέει ο Σαμαράς; Ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού, εκεί που βλέπουμε όλοι ότι πάει. Άρα, το ζητούμενο γι’ αυτούς είναι η επαναφορά της παράταξης στις αξίες της λαϊκής δεξιάς. Και δεν μπορείς να πεις ότι σου τα λέει όλα λάθος, κύριε Μητσοτάκη» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας. Και δεν μπορείς να λες συνέχεια ότι η Ευρώπη δεν μετράει σωστά και μετράν οι δικοί σου εδώ» συμπλήρωσε όλο νόημα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας πως «ποιος είναι ο αρμόδιος για τη διάλυση των ΕΛΤΑ; Εσύ είσαι».

Δείτε το βίντεο