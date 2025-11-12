Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Στο αποψινό, δεύτερο φετινό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τρεις εκπροσώπους της νέας και πολλά υποσχόμενης μουσικής γενιάς: τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδειξε για ακόμα μια φορά εμπράκτως ότι αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής, επιλέγοντας καλλιτέχνες που όχι μόνο φέρουν έναν σύγχρονο ήχο, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τη νεότερη γενιά μέσω της απόλυτης πλατφόρμας επικοινωνίας: των social media.

Οι τρεις καλλιτέχνες μετέτρεψαν για λίγο το Αλ Τσαντίρι Νιούζ σε μια μουσική σκηνή και χάρισαν μια «ανάσα» διασκέδασης μέσα στις σκοτεινές εποχές που ζούμε!

Κοινό χαρακτηριστικό των τριών καλλιτεχνών είναι η εξαιρετική δημοτικότητά τους στο ψηφιακό περιβάλλον, κάτι που υπογραμμίζει τη σύνδεσή τους με το νεανικό κοινό και την επιρροή τους στις σύγχρονες τάσεις.

Στην μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, οι τρεις καλλιτέχνες ερμήνευσαν «Το μηδέν», τραγούδι του οποίου έχει γράψει τους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και το οποίο έχει ερμηνεύσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Δείτε το βίντεο