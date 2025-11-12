Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου
- Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες - Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Η Ισλανδία ανησυχεί για πιθανή νέα Εποχή των Παγετώνων
- Αγρια κακοποίηση βρέφους από τη μητέρα του – Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Δυο μεγάλες εκπλήξεις επιφύλασσε στους τηλεθεατές το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA.
Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε την ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου (με την οποία παίζει αυτή την περίοδο στην παράσταση «Ένας Ήρωας με Παντούφλες») και μαζί διηγήθηκαν μια ιστορία για τα… ευτράπελα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Φυσικά, από την εξιστόρησή τους αυτή δεν έλειψε τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και η Ματίνα Παγώνη!
Guest star καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν το… γέλιο της Ανθούλας, η οποία για ακόμα μια εκπομπή βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό.
Όπως είπε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος, το συγκεκριμένο νούμερο έπαιξε πριν από αρκετά χρόνια με συμπρωταγωνίστρια τότε την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, την οποία και υποδέχτηκε στη σκηνή!
Μάλιστα, η αγαπημένη ηθοποιός είπε με τη σειρά της μια ιστορία για τον Λάκη Λαζόπουλο από τα… πολύ παλιά!
Τέλος και οι τρεις ευχαρίστησαν την Άννα Φόνσου, η οποία βρισκόταν στο κοινό, για όλα όσα έχει κάνει για το σπίτι του ηθοποιού!
Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο
- Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις (pic)
- Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχιλλείου ο Έβανς (pic)
- ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
- Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις