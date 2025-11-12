Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Δυο μεγάλες εκπλήξεις επιφύλασσε στους τηλεθεατές το αποψινό Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε την ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου (με την οποία παίζει αυτή την περίοδο στην παράσταση «Ένας Ήρωας με Παντούφλες») και μαζί διηγήθηκαν μια ιστορία για τα… ευτράπελα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Φυσικά, από την εξιστόρησή τους αυτή δεν έλειψε τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και η Ματίνα Παγώνη!

Guest star καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν το… γέλιο της Ανθούλας, η οποία για ακόμα μια εκπομπή βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό.

Όπως είπε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος, το συγκεκριμένο νούμερο έπαιξε πριν από αρκετά χρόνια με συμπρωταγωνίστρια τότε την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, την οποία και υποδέχτηκε στη σκηνή!

Μάλιστα, η αγαπημένη ηθοποιός είπε με τη σειρά της μια ιστορία για τον Λάκη Λαζόπουλο από τα… πολύ παλιά!

Τέλος και οι τρεις ευχαρίστησαν την Άννα Φόνσου, η οποία βρισκόταν στο κοινό, για όλα όσα έχει κάνει για το σπίτι του ηθοποιού!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο