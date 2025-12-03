Με έναν… απρόσμενο καλεσμένο η αποψινή έναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ποιον «υποδέχτηκε» ο Λάκης Λαζόπουλος
Με... ιδιαίτερη συνύπαρξη είδαμε στην αποψινή έναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» το βράδυ της Τετάρτης
Με κέφι, φόρα και… έτοιμος να σχολιάσει τα κακώς κείμενα της ελληνικής – και όχι μόνο- κοινωνίας ήρθε για μια ακόμα βδομάδα στις οθόνες μας μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος!
Το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ξεκίνησε με τον Λάκη Λαζόπουλο να έχει έναν… ιδιαίτερο «καλεσμένο», αφού μαζί του στη σκηνή βρισκόταν ο Νίκος Ευαγγελάτος.
Η έναρξη του αποψινού «Τσαντιριού» είχε… σχόλια για τις βροχές και τις πλημμύρες στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.
Δείτε την έναρξη του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
