Με έναν… απρόσμενο καλεσμένο η αποψινή έναρξη του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ποιον «υποδέχτηκε» ο Λάκης Λαζόπουλος

Με κέφι, φόρα και… έτοιμος να σχολιάσει τα κακώς κείμενα της ελληνικής – και όχι μόνο- κοινωνίας ήρθε για μια ακόμα βδομάδα στις οθόνες μας μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος!

Το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ξεκίνησε με τον Λάκη Λαζόπουλο να έχει έναν… ιδιαίτερο «καλεσμένο», αφού μαζί του στη σκηνή βρισκόταν ο Νίκος Ευαγγελάτος.

Η έναρξη του αποψινού «Τσαντιριού» είχε… σχόλια για τις βροχές και τις πλημμύρες στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.

Δείτε την έναρξη του αποψινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»