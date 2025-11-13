Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Πρωτιά για τον Λάκη Λαζόπουλο
Media 13 Νοεμβρίου 2025 | 13:41

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Πρωτιά για τον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστής στην καρδιά των τηλεθεατών το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κατέκτησε και πάλι την κορυφή της τηλεθέασης, με τη δεύτερη εκπομπή για φέτος, το βράδυ της Τετάρτης στο MEGA.

Ο δημιουργός συνέταξε τη σατιρική επιστολή και οι τηλεθεατές έσπευσαν να παραλάβουν το μήνυμά του, όπως αποδεικνύεται από τους πίνακες τηλεθέασης. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κέρδισε την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, με 19,2% στο σύνολο του κοινού και 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού στην prime time της Τετάρτης, με την κάλυψη να αγγίζει τους 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό το «Τσαντίρι» κατέγραψε ποσοστό 21,4%.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτισε κοινό και τηλεθεατές και ανανέωσε το ραντεβού του με τη μικρή οθόνη για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο MEGA.

#tsantiri

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
Media 11.11.25

Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση; Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει μια ενημερωτική συζήτηση για την παιδική κακοποίηση.

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
Media 11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
Media 11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο