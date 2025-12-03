Λαζόπουλος για κωλοτούμπα Άδωνι για την οπλοκατοχή: Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο «φασιστομάνι»

Στην κωλοτούμπα του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος είπε «από τη μια ο Χρυσοχοΐδης κάνει νόμους για να σταματήσουν τα όπλα και οι μπαλωθιές και η βεντέτα στην Κρήτη και ο Άδωνις τα δικά του. Σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή ένας από τους δύο υπουργούς θα είχε παραιτηθεί».

«Αλλά ο Μητσοτάκης που θέλει και τους ακροδεξιούς ψήφους και τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ τους κρατάει και τους δύο. Και ο καλός ο μπάτσος και ο κακός. Μια χαρά και οι δημοσιογράφοι παραδουλεύτρες. Στα όπλα λοιπόν…» συμπλήρωσε.

«Όλοι αυτοί που δολοφονήθηκαν για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που ακούμε όλη μέρα. Όλοι αυτοί οι δολοφονημένοι είχαν τα όπλα πάνω τους. Τους βοήθησαν σε κάτι; Σε μια χώρα γερόντων που δεν έχουν λεφτά να πάρουν φέτα, προτείνεις να πάρουν ένα όπλο και να μάθουν να οπλοφορούν και να σημαδεύουν στα 80. Έχεις σταθερό χέρι στα 80 να σημαδεύει. Θα σκοτώσει το εγγόνι, δεν θα μείνει εγγόνι για εγγόνι» τόνισε και συνέχισε:

«Ο κλέφτης που πάει να κλέψει χωρίς όπλο δεν τον αναγκάζεις να πάρει κι αυτός όπλο γιατί μπορεί να έχουν όπλα μέσα; Σε αυτή την κατάσταση που γίνεται όλη μέρα στους δρόμους που και χωρίς όπλα σκοτώνει ο ένας τον άλλον, τα έχουμε δει. Εσύ πιστεύεις χρειάζονται και όπλα. Θες να αρχίσουν πυροβολισμοί στην Πανεπιστημίου Δεν μας φτάνουν οι λακκούβες, θα έχουμε και σφαίρες, δηλαδή ταινία γυρίζουμε; Είμαστε κασκαντέρ;»

«Ψαρεύεις ψήφους από την Κρήτη, ή…»

«Ή νομίζεις ότι κατ’ εξαίρεση θα έχει η Κρήτη όπλα, γιατί εκεί γεννιούνται οι νταήδες και οι λεβέντες που θα ψηφίσουν τον Άδωνι στη μεθαυριανή κούρσα για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζεις δεν καταλαβαίνουν ότι κάνεις κωλοτούμπες για να πάρεις ψήφους από την Κρήτη; Ή γιατί λες αυτά τα ηρωικά «λεβέντες» και μ@λ@κίες για να πάρεις ψήφους της Κρήτης» είπε σε άλλο σημείο.

«Ή μήπως υπάρχουν συμφέροντα με την προώθηση του εμπορίου όπλων; Γιατί εκεί είναι το μυστικό. Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο ‘φασιστομάνι’» κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Δείτε το βίντεο