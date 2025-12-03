«Αλ Τσαντίρι Νιούζ»: Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Προσωπικό Αριθμό; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν

Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε στους πολίτες ο Vibrator μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Ο συνεργάτης του Λάκη Λαζόπουλου, ρώτησε του πολίτες την άποψή τους για τον Προσωπικό Αριθμό και αν θεωρούν ότι αποτελεί «όπλο ελέγχου».

Οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές, ενώ κάποιες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ πολλές φορές η συζήτηση έφτασε μέχρι και… τα εμβόλια για τον Covid.

Δείτε αναλυτικά…