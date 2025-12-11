Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών
Αρνητικός στο ενδεχόμενο να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά, ο περιβόητος, Γιώργος Ξυλούρης.
«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και η οικογένεια μου. Πιο πολύ από τον χειρότερο εγκληματία. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου”, είπε εισαγωγικά και πρόσθεσε:
“ Δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω και σε δικογραφία που δεν έχω πρόσβαση. Σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση. Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, γι’ αυτό θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση σας. Το άδικο δεν το θέλω ούτε ο θεός.
Δεν είναι ασέβεια προς τα εσάς αλλά σεβασμός προς την οικογένεια μου».
Οι εκπρόσωποι πάντως των κομμάτων δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις του μάρτυρα (παρότι η εξεταστική έχει κατά το παρελθόν δεχθεί από μάρτυρα την επίκληση του δικαιώματος στη σιωπή χωρίς να έχει καταστεί ύποπτος ή κατηγορούμενος) με τις συζητήσεις να συνεχίζονται μέχρι να αποσαφηνιστεί το τι θα γίνει.
