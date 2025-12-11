Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.
- Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- Φρίκη: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Απίστευτα πράγματα εξελίσσονται ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής με τον μάρτυρα, Γιώργο Ξυλούρη να αρνείται επιλεκτικά να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή και την πλειοψηφία να του το αναγνωρίζει…
Συγκεκριμένα, ο «φραπές», δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης πως αν καταθέσει κινδυνεύει να ενοχοποιήσει τον εαυτό του και ζήτησε να μιλήσει ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών ή εισαγγελικών αρχών. Η επιτροπή δεν έκανε δεκτό το αίτημα του, ωστόσο, η πλειοψηφία μέσω του εισηγητή της, Μακάριου Λαζαρίδη αναγνώρισε πως ο μάρτυρας είναι ύποπτος, δίνοντάς του έτσι κυριολεκτικά σανίδα σωτηρίας.
“Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά αν ο κ. Ξυλούρης έχει ή δεν έχει ιδιότητα υπόπτου. Όλο το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα μας έλεγαν ότι είναι ο βασικός μάρτυρας ότι είναι κατηγορούμενος για σειρά αδικημάτων.
Ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι ο κ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Ναι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις την έχει την ιδιότητα”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: “
Πληροφορηθήκαμε από κ. Λαζαρίδη ότι είστε ύποπτος. Αυτό είναι αντιφατικό. Ο κ. Λαζαρίδης να λέει ότι είναι ύποπτος αφετέρου να λέει ότι έχει υποχρέωση μαρτυρίας. Αυτό είναι μια άθλια μεθόδευση…”.
Μέσα σε αυτό το παρατεταμένο κλίμα παραφροσύνης εντός της επιτροπής, στις ερωτήσεις ο «φραπές» επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Σε αυτά που απάντησε πάντως χαρακτήρισε ψεύτικες σειρά συνομιλιών που υπάρχουν στις νόμιμες επισυνδέσιες της ΕΛΑΣ, ειδικά σε αυτές που αναφέρονται στις συνδιαλέξεις με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό. Όπως είπε μάλιστα, ενδεχομένως να του πήρε έτερο άτομο το κινητό τηλέφωνο και να συνομίλησε μαζί του. “ Μου λέει να πάρω ένα τηλέφωνο, βγήκε και πήρε δεν ξέρει ότι εγώ δεν μιλιέμαι με αυτόν…”, είπε.
Η ερώτηση για το τζόκερ
Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Ξυλούρης ρωτήθηκε από τα μέλη της επιτροπής αν ο ίδιος κατά το παρελθόν έχει κερδίσει τζόκερ, με τον μάρτυρα να επικαλείται σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση το δικαίωμα στη σιωπή, προκαλώντας σχόλια και ψιθύρους στην αίθουσα.
Σε άλλη δε ερώτηση για το κατά πόσο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης του ζήτησε να καταθέσει μήνυση κατά της κ. Τυχεροπούλου, ο «φραπές» απάντησε πως του έδειξε τα χαρτιά και όταν ο πρώην υπουργός του είπε να τα ελέγξουν οι νομικοί του υπουργείου , τα πήρε και πήγε μόνος του σε δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει τη μήνυση. “ Δεν με παρότρυνε ο κ. Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ τα έδειξα τα χαρτιά, τα διάβασε και μου είπε για τους νομικούς”, είπε.
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
- Μοτοσικλετιστής παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό προσπαθώντας να διαφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις