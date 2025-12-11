Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Απίστευτα πράγματα εξελίσσονται ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής με τον μάρτυρα, Γιώργο Ξυλούρη να αρνείται επιλεκτικά να καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή και την πλειοψηφία να του το αναγνωρίζει…

Συγκεκριμένα, ο «φραπές», δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης πως αν καταθέσει κινδυνεύει να ενοχοποιήσει τον εαυτό του και ζήτησε να μιλήσει ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών ή εισαγγελικών αρχών. Η επιτροπή δεν έκανε δεκτό το αίτημα του, ωστόσο, η πλειοψηφία μέσω του εισηγητή της, Μακάριου Λαζαρίδη αναγνώρισε πως ο μάρτυρας είναι ύποπτος, δίνοντάς του έτσι κυριολεκτικά σανίδα σωτηρίας.

“Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά αν ο κ. Ξυλούρης έχει ή δεν έχει ιδιότητα υπόπτου. Όλο το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα μας έλεγαν ότι είναι ο βασικός μάρτυρας ότι είναι κατηγορούμενος για σειρά αδικημάτων.

Ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι ο κ. Ξυλούρης έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Ναι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις την έχει την ιδιότητα”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: “

Πληροφορηθήκαμε από κ. Λαζαρίδη ότι είστε ύποπτος. Αυτό είναι αντιφατικό. Ο κ. Λαζαρίδης να λέει ότι είναι ύποπτος αφετέρου να λέει ότι έχει υποχρέωση μαρτυρίας. Αυτό είναι μια άθλια μεθόδευση…”.

Μέσα σε αυτό το παρατεταμένο κλίμα παραφροσύνης εντός της επιτροπής, στις ερωτήσεις ο «φραπές» επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του. Σε αυτά που απάντησε πάντως χαρακτήρισε ψεύτικες σειρά συνομιλιών που υπάρχουν στις νόμιμες επισυνδέσιες της ΕΛΑΣ, ειδικά σε αυτές που αναφέρονται στις συνδιαλέξεις με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό. Όπως είπε μάλιστα, ενδεχομένως να του πήρε έτερο άτομο το κινητό τηλέφωνο και να συνομίλησε μαζί του. “ Μου λέει να πάρω ένα τηλέφωνο, βγήκε και πήρε δεν ξέρει ότι εγώ δεν μιλιέμαι με αυτόν…”, είπε.

Η ερώτηση για το τζόκερ

Αίσθηση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Ξυλούρης ρωτήθηκε από τα μέλη της επιτροπής αν ο ίδιος κατά το παρελθόν έχει κερδίσει τζόκερ, με τον μάρτυρα να επικαλείται σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση το δικαίωμα στη σιωπή, προκαλώντας σχόλια και ψιθύρους στην αίθουσα.

Σε άλλη δε ερώτηση για το κατά πόσο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης του ζήτησε να καταθέσει μήνυση κατά της κ. Τυχεροπούλου, ο «φραπές» απάντησε πως του έδειξε τα χαρτιά και όταν ο πρώην υπουργός του είπε να τα ελέγξουν οι νομικοί του υπουργείου , τα πήρε και πήγε μόνος του σε δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει τη μήνυση. “ Δεν με παρότρυνε ο κ. Αυγενάκης να κάνω μήνυση. Εγώ τα έδειξα τα χαρτιά, τα διάβασε και μου είπε για τους νομικούς”, είπε.