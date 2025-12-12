Προκλητικός εμφανίστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, ή επονομαζόμενος «Φραπές», στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να καλύψει τον «πρωταγωνιστή» της υπόθεσης.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης μίλησαν στο MEGA για τα όσα έλαβαν χώρα χθες στη Βουλή.

«Δεν μου άρεσε ούτε το ύφος ούτε το ήθος, δεν μου αρέσει να έρχεται κάποιος σε τέτοιες επιτροπές και να μην τοποθετείται όταν έχει απέναντί του τους βουλευτές να ρωτάνε», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ωστόσο ανέφερε ότι τέτοιες προσωπικότητες – βαρίδια εισχωρούν στα κόμματα εξουσίας και αυτά τα φαινόμενα είναι διαχρονικά.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις που φαίνεται να έχει ο Φραπές με υπουργούς και για το πώς η ΝΔ δεν είχε καταλάβει τόσα χρόνια για τις συμπεριφορές αυτές στους κόλπους της ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε ότι ο ίδιος ως βουλευτής Πειραιά δεν μπορούσε να γνωρίζει τι συμβαίνει στην Κρήτη, ενώ αντέτεινε ότι υπάρχουν αγρότες στα μπλόκα που υπερασπίζονται αυτούς τους ανθρώπους.

Ως προς τη διαδικασία σχολίασε:

«Κάποιοι έλεγαν ότι η εξεταστική επιτροπή δεν θα παρήγαγε αποτέλεσμα. Εγώ διαφωνώ. Η εξεταστική επιτροπή, που είναι μία δημόσια διαδικασία, παράγει αποτελέσματα και βλέπετε ποια είναι. Καλύτερα που ο πολίτης βλέπει, κρίνει και κατανοεί».

Μάθαμε για τον κουμπάρο τον Κυριάκο

Ο κ. Χρηστίδης από την άλλη έκανε λόγο για ένα μοτίβο διάφορων εκλεκτών της ΝΔ, που σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας διαχειρίζονταν εκατομμύρια με τρόπο που να έχει εκλογικά οφέλη για την κυβέρνηση.

«Είναι μια διαλυτική εικόνα για τη δημοκρατία μας», είπε ο κ. Χρηστίδης σχολιάζοντας την παρουσία «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή και επεσήμανε ότι «πήραμε απαντήσεις για τις ειδικές σχέσεις του με σειρά πολιτικών. Χθες μάθαμε ποιος είναι ο «Κυριάκος» που ακούγαμε στις συνομιλίες. Παραδέχτηκε ότι είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησε τους αγρότες σε αγανάκτηση.

«Χρειάζεται δικαιοσύνη, κάθαρση και φυσικά να μην την πληρώσουν για λίγα λαμόγια οι αγρότες», συμπλήρωσε ο κ. Χρηστίδης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο «Φραπές» παραβίασε μία σειρά από νόμους επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή.

«Μας φλόμωσε στο ψέμα. Έπρεπε να γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή η φρουρά της Βουλής να τον συνοδεύσει στον εισαγγελέα με τα πρακτικά και το περιεχόμενο της κατάθεσης και ο εισαγγελέας να κρίνει εάν πρέπει να διωχθεί με αυτόφωρη διαδικασία για ψευδορκία και ψευδομαρτυρία», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.