Τίνος είναι βρε γυναίκα η… «κουμπαριά»; Ντεκαφεϊνέ «φραπέ» σέρβιρε η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βαρύς, μερακλίδικος ελληνικός καφές που αναμέναμε έμεινε στο μπρίκι καθώς λίγο πριν φουσκώσει, κάποιος έκλεισε τη φωτιά.

Ειρωνείες και τσαμπουκάδες… λάιτ

Ο πιο πολυσυζητημένος μάρτυρας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κουμπάρος «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη, γνωστός ως «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης), επικαλούμενος προκλητικά το «δικαίωμα της σιωπής», κατάφερε να ευτελίσει τη διαδικασία αλλά τουλάχιστον, στο τέλος, κάτι μάθαμε…

Το μακρινό 2004

Μια ιστορία παλιά…. Ένα δημοσίευμα που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Νίκος Ανδρουλάκης. Από αυτό προκύπτει ότι ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, είχε παντρέψει τον αδερφό του «Φραπέ» (Γιώργος Ξυλούρης), σε γαμήλια τελετή που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2004 στο Μονοφάτσι της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο τότε επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε βρεθεί στο χωριό Λούρες Μονοφατσίου στο Ηράκλειο προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα κουμπάρου στο γάμο του Μανώλη Ξυλούρη (αδερφό του «Φραπέ») με την Εύη Σπινθούρη.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για «δυνατή κουμπαριά» στο οποίο παρευρέθηκαν μεταξύ «χιλιάδων καλεσμένων» ο τότε περιφερειάρχης Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκας, δήμαρχοι της Μεσαράς, βουλευτές από το Ηράκλειο και τα Χανιά αλλά και πολλοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού.

«Όχι, να ρωτήσετε, ναι»

Επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής» ο Γιώργος Ξυλούρης, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, δεν απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που του έθεσαν βουλευτές- μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σε ορισμένα ζητήματα σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο.

Σε ερώτηση αρχικά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αν είναι κουμπάροι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει.

Λίγο αργότερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε και ρώτησε «την κουμπαριά μήπως την θυμηθήκατε;». Με ύφος ανθρώπου που δυσανασχετεί ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε: «δεν έχω κουμπαριά». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε, ρωτώντας: «Η Ντόρα Μπακογιάννη λέει ψέματα ότι ο πατέρας της βάφτισε κάποιον από την οικογένειά σας;» με τον Γιώργο Ξυλούρη να απαντά στο ένα σκέλος: «Στεφάνωσε, δεν βάφτισε». Άρα, διαπίστωσε η πρόεδρος της Πλεύρης Ελευθερίας, υπάρχει η κουμπαριά. «Ποιον στεφάνωσε;» ρώτησε ξανά για να λάβει την απαξιωτική απάντηση «να πάτε να μάθετε, να ρωτήσετε». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανα ακόμα μια προσπάθεια αλλά μάταια.

«Λέτε για κουμπαριά στις συνομιλίες, ποια είναι αυτή;» για να πέσει μαύρο στη συζήτηση καθώς ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε «το δικαίωμα της σιωπής».

Λίγο αργότερα όμως βρήκε τα λαλιά του όταν του τέθηκε ανάλογο ερώτημα από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

Ε. Λιακούλη: Ο Μανώλης Ξυλούρης είναι αδερφός σας;

Γ. Ξυλούρης: Ναι.

Ε. Λιακούλη: Τον πάντρεψε ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης;

Γ. Ξυλούρης: Ναι.

Λίγο ακόμα να κρατούσε η κατάθεση του μαρτύρα ίσως και να μαθαίναμε αν έχει κερδίσει και το τζόκερ.