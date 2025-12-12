ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό – Η ανακοίνωση για τις νέες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις νέες συλλήψεις στην Κρήτη για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε σήμερα στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα μεταξύ της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστόλάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη.
Με μία αιχμηρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο χθεσινό φιάσκο στην εξεταστική με την «κατάθεση» του «Φραπέ» κατηγορώντας μάλιστα την κυβέρνηση ότι προσέφερε πέπλο προστασίας προς τον Γιώργο Ξυλούρη ενώ αναφέρθηκε και στις σημερινές εξελίξεις με τις συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις.
«24 ώρες μετά το γαλάζιο πέπλο προστασίας του κ. Ξυλούρη στη σιωπή για να μην αποκαλύψει τις πολιτικές του πλάτες στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία επενδύει και πάλι στον χυδαίο συμψηφισμό.
Ο άνθρωπος που υποσχόταν φορτηγά με στοιχεία, πήγε δασκαλεμένος και προκλητικός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον διευκόλυναν για να μην «κάψει» τη γούνα τους.
Ποιον προστάτευσε με τη σιωπή του χθες ο κ. Ξυλούρης σε αυτήν την παρωδία ταινίας του Hollywood που εκτυλίχθηκε χθες στην Εξεταστική;» τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ.
Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο πρωθυπουργός παίζει κρυφτό αλλά οι αποκαλύψεις είναι καταιγιστικές.
Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποπροσανατολίσει και να διαχειριστεί τη φθορά της, προσπαθεί να «κρύψει» τον φερόμενο ως εγκέφαλο κυκλώματος στην Κρήτη, που είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και περιφέρει ως «τρόπαιο» τι;
Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο» καταλήγει η ανακοίνωση.
