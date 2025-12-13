ΠΑΣΟΚ: Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, Μύρωνας Χιλετζάκης, και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;
«Αφωνία της ΝΔ για τον φερόμενο εγκέφαλο του κυκλώματος στην Κρήτη και γαλάζιο στέλεχος, Μύρωνα Χιλετζάκη», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
«Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, κ. Χιλετζάκης, και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;» ρωτά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις συλλήψεις των 15 ατόμων στην Κρήτη που φέρεται να είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.
«Η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Θα διαγράψει η ΝΔ τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος;»
Ακολούθως προσθέτει πως «χθες βράδυ ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας Βλάσης Τσιόγκας αποκάλυψε στο δελτίο του Kontra channel, όχι μόνο τη στενή σχέση του κ. Χιλετζάκη με τον κ. Αυγενάκη αλλά και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα από τη λήξη της θητείας του για να τον διαδεχθεί ο εκλεκτός του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χιλετζάκης».
Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «τα ερωτήματα παραμένουν» και αναφέρει πως:
«Για ποιον λόγο πίεζε η Νέα Δημοκρατία για την εκλογή του κ. Χιλετζάκη;
Μήπως γιατί η Εθνική Ένωση Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας μπορεί να λειτουργεί ως ΚΥΔ;
Θα διαγράψει η Νέα Δημοκρατία τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος, κ. Χιλετζάκη, από μέλος της;
Ποιον κρατά ο κ. Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία;».
